США и Япония вводят санкции против представителей оборонного сектора и депутатов России: список

США и Япония вводят санкции против представителей оборонного сектора и депутатов России: список

Штаты решили "ударить" по представителям "оборонки", а Япония — по депутатам Госдумы.

Соединенные Штаты вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России.

Об этом сообщили в Госдепе.

Так, под санкции США попали глава Росгвардии Виктор Золотов, восемь заместителей министра обороны РФ Сергей Шойгу, директор ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. — Ред.) Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Также читайте Россия опередила Иран и КНДР и превратилась в лидера по количеству введенных против нее санкций – Кулеба

Все имущество этих лиц, которое находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано.

"Кроме того, блокируется (имущество — Ред.) любых юридических лиц, которым прямо или косвенно полагаются на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в список санкций", — сообщили в Госдепе.

Позже стало известно, что Япония ввела санкции в отношении 17 граждан России. Об этом сообщает японский МИД.

Санкции ввели "учитывая ситуацию в Украине, для поддержки международного мира и безопасности и как вклад Японии в международные усилия по обеспечению мира".

Речь идет об 11 депутатах Госдумы. Это Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев.

Также под японские санкции попали родственники предпринимателя Юрия Ковальчука и владелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг.

Напомним, что Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против России и приступает к обсуждению следующего.

Читайте также: