США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные военные учения

31 октября Соединенные Штаты и Южная Корея начали крупнейшие совместные военные учения.

Об этом сообщает Reuters.

Учения под названием Vigilant Storm будут продолжаться до 4 ноября, в них примут участие около 240 военных самолетов, которые совершат около 1600 вылетов, говорится в заявлении ВВС США на прошлой неделе. Это количество является самым большим за всю историю этого ежегодного мероприятия.

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В свою очередь Пхеньян осудил совместные учения. В знак протеста против учений КНДР запустила ракеты, провела воздушные учения и обстреляла море артиллерией.

Союзники говорят, что такие тренировки необходимы для противодействия потенциальным угрозам со стороны Северной Кореи, которая в этом году совершила рекордное количество ракетных запусков и подготовилась к возобновлению ядерных испытаний впервые с 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Напомним, войска КНДР с конца сентября активизировали запуски баллистических ракет.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую прямо над Японией

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