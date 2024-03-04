США и Южная Корея начали масштабные военные учения: что это означает для Ким Чен Ына

Совместные ежегодные военные учения Южной Кореи и США в этом году будут более интенсивными из-за угроз со стороны Северной Кореи.

США и Южная Корея начали одни из крупнейших ежегодных совместных военных учений, что должно повысить градус напряженности в Северной Корее, которая в начале года угрожала уничтожить своего южного соседа.

Об этом пишет Bloomberg.

Учения "Щит свободы", которые продлятся с понедельника, 4 марта, по 14 марта, включают тренировки на суше, море и в воздухе с акцентом на противодействие ядерным операциям, сообщили в корейских вооруженных силах США. Это также первые крупномасштабные совместные учения после того, как политические разногласия привели к тому, что две Кореи разорвали соглашение 2018 года, призванное уменьшить напряженность на их хорошо вооруженной границе.

По сообщениям Yonhap News и других южнокорейских СМИ, США могут направить авианосную группу и стратегические бомбардировщики для участия в учениях. Режим Ким Чен Ына годами противостоит развертыванию в регионе американских средств, способных наносить ядерные удары, и в октябре Пхеньян угрожал применить свое мощное оружие, когда США отправили авианосную группу в Южную Корею.

Северная Корея имеет тенденцию приурочивать провокации к общим учениям, а "Щит свободы" появился после того, как в прошлом месяце Ким заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею. Он начал год с того, что исключил концепцию мирного объединения по национальной политике своего государства и провел артиллерийские учения у южнокорейского острова вблизи морской границы, которая в прошлом была ареной смертоносных конфликтов.

Это привело к предположениям, что Ким вернул обратно в своих воинственных выпадах и готовится к битве. Президент США Джо Байден предупредил Кима, что попытка ядерной атаки будет означать конец его режима.

Правительство президента Южной Кореи Юн Сок Йола заявило, что считает, что Северная Корея будет пытаться повысить свой авторитет накануне апрельских выборов в парламент. Консервативная Партия народной власти Юна, которая поддерживает военное сотрудничество с США и жесткую позицию по отношению к Пхеньяну, пытается вырвать контроль над этим органом у оппозиционной Демократической партии, выступающей за сближение с Северной Кореей.

В декабре представитель Министерства обороны Северной Кореи назвал масштабные военные учения "открытой декларацией о ядерной конфронтации, которая сделает применение ядерного оружия против КНДР свершившимся фактом", сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), которое называет Северную Корею по ее официальному названию.

"Вооруженные силы КНДР тщательно нейтрализуют попытку США и их вассальных сил разжечь ядерную войну", — цитирует ЦТАК заявление спикера, имя которого не называет.

Напомним, Ким не демонстрирует желание возвращаться к зашедшим в тупик переговорам о ядерном разоружении и развернул серию новых вооружений, предназначенных для нанесения ядерных ударов по США и их союзникам в Азии. США, Южная Корея и Япония обвинили его в том, что он отправляет боеприпасы в Россию, чтобы помочь ей в войне в Украине, в обмен на помощь, помогающую северокорейской экономике и армии.

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