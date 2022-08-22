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США и Южная Корея начали военные учения для защиты от северного соседа

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США и Южная Корея начали военные учения для защиты от северного соседа

Фото: Associated Press

Совместная тренировка военных подразделений будет продолжаться до 1 сентября и будет включать отработку действий на случай агрессии КНДР.

В понедельник, 22 августа, начались регулярные совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов "Щит свободы Ульчи".

Об этом сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".

В сообщении говорится, что этими маневрами "восстановились крупномасштабные полевые учения, приостановленные четыре года назад, поскольку союзники стремятся укрепить оборону в условиях нарастающих северокорейских ядерных и ракетных угроз".

Учения будут продолжаться до 1 сентября и включают отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражения атак Северной Кореи и защита района большого Сеула с отработкой контратакующих операций.

По данным министерства обороны Южной Кореи, учения предполагают "различные сценарии реальной жизни, среди которых обнаружение самодельных взрывных устройств на атомных электростанциях, пожар на заводе полупроводников, паралич банковской сети, терроризм в аэропортах и атаки беспилотников".

Напомним, 17 августа Северная Корея произвела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.

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