США и Южная Корея проведут крупнейшие военные учения за последние 5 лет - Голос Америки

В пятницу, 3 марта, США и Южная Корея объявили о крупнейших военных учениях за последние пять лет. Они состоятся в ближайшие недели.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на совместную пресс-конференцию военных из США и Южной Кореи.

Они сообщили, что 13-23 марта проведут учения "Щит свободы" – командно-штабную тренировку с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциала обороны и реагирования. Также две страны проведут масштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX. Представитель американских военных отметил, что учения также будут включать отработку совместной высадки десанта.

Пхеньян выразил свой протест таким учением и пригрозил принять "беспрецедентно решительные меры". Есть вероятность, что КНДР ответит на них ракетными испытаниями, ведь страна приравнивает подобные учения к репетиции вторжения.

Напомним, в ночь на 20 февраля Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло спустя два дня после возобновления испытаний с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Запугивание КНДР: в ответ на учения США Северная Корея запустила баллистическую ракету