США и Южная Корея совместно готовятся к внезапным атакам "в стиле ХАМАС": подробности

США вместе с Южной Кореей готовятся к неожиданным атакам "в стиле террористов ХАМАС" после внезапного нападения палестинских боевиков на Израиль 7 октября.

Армии Штатов и Южной Кореи на этой неделе провели совместные военные учения с боевыми стрельбами, чтобы отточить свои навыки противостоять угрозам "в стиле ХАМАС" со стороны опасного соседа Сеула – Северной Кореи.

Об этом пишет The Washigton Post со ссылкой на южнокорейских военных.

Как известно, это были трехдневные тренировки, которые начались 25 октября. В них задействовано 5400 южнокорейских и американских солдат, 300 артиллерийских систем и 1000 единиц техники и военно-воздушных сил.

"В ходе учений отрабатывались удары, направленные на "устранение источников дальнобойных артиллерийских провокаций противника на ранних этапах", — говорится в заявлении военных Южной Кореи.

Армии двух стран союзниц регулярно проводят совместные учения, однако нападение ХАМАС на Израиль вызвало опасения относительно безопасности границы Южной Кореи, которые аналогичным образом могут внезапно пересечь войска КНДР.

Эксперты говорят, что передовые дальнобойные артиллерийские орудия Северной Кореи в случае начала боевых действий способны выпустить около 16 000 снарядов по территории Южной Кореи в час. Это создает серьезную угрозу для Сеула, расположенного примерно в 40-50 километрах от общей с КНДР границы.

В свою очередь Северная Корея пока никак отреагировала на совместные учения, хотя обычно в КНДР рассматривают такие тренировки как "репетиции" перед вторжением на свои территории. Именно под схожими лозунгами в Пхеньяне обычно объявляются новые ядерные испытания.

Именно поэтому Южная Корея и Соединенные Штаты расширяют свои регулярные военные учения. С прошлого года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, а некоторые из них имитировали ядерные атаки на Южную Корею и США.

Напомним, КНДР сделала циничное заявление о поставках Украине ракет ATACMS. Пхеньян заявил, что любой удар по России с их помощью якобы только помешает мирным усилиям.

В то же время, по информации разведки Минобороны Британии, сама Северная Корея поставляет России оружие для войны в Украине. За последние недели РФ получила более 1000 контейнеров с вооружением. Такую информацию подтвердили и в украинском ГУР.

Читайте также: