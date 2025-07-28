США имеют дефицит ракет-перехватчиков после 12-дневной войны Израиля с Ираном: какие возникают риски

Нетаньяху и Трамп

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США потратили около четверти своих запасов высокопроизводительных ракет-перехватчиков THAAD во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне. Так, предотвращение атак было со скоростью, значительно превышающей производство.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Дефицит перехватчиков крайне серьезный

Американские войска противостояли шквалу баллистических ракет Тегерана, выпустив свыше 100 THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — а возможно, и 150 — составляющую значительную часть американских арсеналов передовой системы противовоздушной обороны в США.

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«Использование такого количества ракет-перехватчиков THAAD за столь короткий период выявило пробел в сети противоракетной обороны США и истощило дорогой актив в тот момент, когда поддержка израильской обороны со стороны американской общественности достигла исторического минимума», — говорится в материале.

Бывшие чиновники обороны США и эксперты по ракетной отрасли рассказали CNN, что быстрое сокращение также вызвало беспокойство по поводу глобальной безопасности Америки и ее способности быстро восстанавливать запасы.

В прошлом году США произвели только 11 новых ракет-перехватчиков THAAD и, ожидается, что в этом финансовом году получат еще только 12. Предварительно США планируют приобрести 37 ракет-перехватчиков THAAD в следующем году. Чиновник Министерства обороны заявил, что бюджет на 2026 год «предоставляет приоритет финансированию оборонно-промышленной базы, основного стратегического актива, который обеспечивает и поддерживает технологии, оборудование и поставки наших военных».

Но эксперты и бывшие чиновники Министерства обороны предупреждают, что поставки нужно значительно увеличить, чтобы справиться с дефицитом.

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«Отчеты о расходах на THAAD вызывают беспокойство. Это не то, что США могут позволить себе продолжать поступать бесконечно. Это было важное обязательство перед нашим израильским союзником, но мощность противоракетной обороны, безусловно, вызывает беспокойство, а THAAD — это очень дефицитный ресурс», — сказал чиновник.

Как отметила Мара Карлин, бывшая помощница министра обороны США по стратегии, планам и возможностям при Байдене, противовоздушная оборона сейчас актуальна на всех основных театрах военных действий.

«И нет достаточно систем. Нет достаточно ракет-перехватчиков. Нет достаточно производства и нет достаточно людей, которые работают над этим», — констатировала она.

Хотя большинство иранских ракет были сбиты израильскими и американскими системами противовоздушной обороны, данные из открытых источников и видео с места событий, пересмотренные CNN, показали, что десяткам удалось пробиться. Уровень успеваемости Тегерана возрастал по мере того, как война бушевала, а разрушения стали одними из самых больших для Израиля за десятилетия.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил более 500 баллистических ракет дальнего радиуса действия, и ему удалось перехватить около 86% из них. Но 36 иранских ракет поразили застроенные районы.

Большие города, такие как Тель-Авив, получили значительные повреждения, целые жилые дома были разрушены, чувствительные военные объекты были атакованы, части электросети были выведены из строя, а 29 человек погибли. Налоговое управление Израиля в конце июня подсчитало, что война обойдется стране не менее 1,8 миллиарда долларов в убытки, но цифра, вероятнее всего, вырастет.

«После использования значительной части своих перехватчиков, Соединенные Штаты и Израиль сталкиваются с необходимостью пополнить запасы и резко увеличить темпы производства», — написал автор отчета Ари Сикурел.

Он добавил: для пополнения запасов при текущих темпах производства потребуется от 3 до 8 лет.

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Согласно данным, собранным JINSA, темпы перехвата отставали по мере того, как война продолжалась. Только 8% иранских ракет пробили оборону в течение первой недели войны. Этот показатель удвоился до 16% во второй половине конфликта и достиг 25% в последний день войны перед прекращением огня.

Аналитики говорят, что существует несколько возможных причин этой тенденции, включая смещение акцента Ирана из военных целей на населенные городские районы, где перехват менее надежен. Иран также запускал более совершенные ракеты по мере развития войны.

CNN удалось проверить количество на основе видео. Опираясь на расчеты общедоступных данных о батареях, перезарядке перехватчиков и количестве выпущенных иранскими баллистическими ракетами, эксперты считают, что американские военные выпустили по меньшей мере 80 перехватчиков THAAD.

«12-дневная война в июне этого года практически стала первым значимым расходованием перехватчиков THAAD. Израиль был относительно успешным в защите (с помощью США) от простых иранских ракет — ценой истощения арсеналов перехватчиков», — отметил Тимур Кадышев, старший научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета.

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Проблема для США особенно остра на Индо-Тихоокеанском участке, ведь Китай пытался держать ВМС США на расстоянии вытянутой руки. Бывшие чиновники обороны заявили, что сокращение оборонных возможностей в регионе вызвало серьезную обеспокоенность у бывшей администрации президента Джо Байдена, поскольку они использовали американские арсеналы для борьбы с йеменскими повстанцами-хуситами.

«Нужно сделать выбор. Администрация Байдена также должна подумать об этих компромиссах, но они смогли отмахнуться от них, потому что это было в начале этих войн… Запасы были еще достаточно большими, чтобы они могли закрыть на это глаза. Но администрация Трампа сейчас доходит до точки, когда она не сможет игнорировать эти компромиссы», — сказала Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник и директор военного анализа в Defense Priorities.

Напомним, один из чиновников НАТО назвал вполне реалистичным сценарием вероятное сокращение войск США в Европе до 30%. Германия знает, что американцы не останутся навсегда и пытаются сделать все, чтобы они не ушли слишком рано.

Как известно, военное присутствие США в Германии в течение десятилетий являлось основой для глобальных операций Америки и важной частью обороны Европы.

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В феврале Гегсет, выступая рядом с польским министром обороны, четко заявил: «Сейчас пора инвестировать в ваши армии, потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно».