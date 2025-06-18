США имеют самую мощную бомбу в мире: что известно о "разрушителе бункеров"

Самой мощной в мире бомбой владеют США / © smi2.ru

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Среди арсенала оружия, способного поразить подземные ядерные объекты Ирана, выделяется GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – крупнейшая в мире неядерная «бомба-разрушитель бункеров». Это оружие находится исключительно в собственности Соединенных Штатов и до сих пор его ни разу не применяли в бою. MOP потенциально может уничтожить хорошо защищенный иранский комплекс по обогащению топлива в Фордо, расположенном глубоко в горе.

Об этом пишет BBC.

Технологические возможности и цели

MOP – это высокоточный боеприпас весом 13 600 кг, способный проникать на глубину до 61 метра под землю перед взрывом. Производства Boeing, бомба значительно мощнее известной «Матери всех бомб» (MOAB), которую использовали в Афганистане в 2017 году. Доставить MOP может только американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, обладающий огромной дальностью полета. По оценкам профессора Пола Роджерса, США имеют ограниченный запас таких бомб, вероятно, не более 10-20 единиц.

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Главной мишенью для MOP рассматривается ядерный объект Фордо, скрытый примерно на 80 метров под слоем горной породы и усиленный иранскими и российскими системами ПВО. В марте 2023 года МАГАТЭ обнаружило там уран, обогащенный до уровня, близкого к оружейному (83,7%).

Дипломатические вызовы и возможности применения

Израиль, рассматривающий иранскую ядерную программу как «экзистенциальную угрозу», неоднократно заявлял о необходимости ликвидации Фордо. Однако, как отмечает профессор Роджерс, у Израиля нет собственного аналогичного оружия, а США вряд ли позволят применить MOP без своего непосредственного участия.

Вопрос о том, применят ли Соединенные Штаты эту бомбу, в значительной степени зависит от их готовности к эскалации конфликта. Позиция президента США Дональда Трампа по военному вмешательству остается неопределенной. Ранее на вопрос об условиях военного вмешательства США Трамп ответил: "Я не хочу об этом говорить". Это подчеркивает сложность принятия решения об использовании такого разрушительного оружия на Ближнем Востоке.

Напомним, в Украине создали мощное оружие, способное «глушить» вражеские дроны . Новейший комплекс РЭБ Algiz AM эффективен против дронов типа Mavic.

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