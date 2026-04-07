Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мир
133
2 мин

США исчерпывают очевидные цели в Иране - под прицелом новые объекты

США ищут новые цели в Иране после серии ударов – рассматривают даже энергетическую инфраструктуру.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
США и Иран

США и Иран / © Главред

Соединенные Штаты пересматривают перечень целей для ударов по Ирану, добавляя к нему энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую как военные, так и гражданские нужды.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей Пентагона.

По их словам, военные планировщики ищут новые варианты после нескольких недель интенсивных атак по военным объектам. В списке потенциальных целей осталось меньше «очевидных» военных объектов, поэтому внимание смещают на объекты двойного назначения.

В Пентагоне считают, что подобные цели могут быть формально законными, поскольку их используют и военные. В то же время это вызывает дискуссии внутри оборонного ведомства по поводу границ между военными и гражданскими объектами.

Президент США Дональд Трамп очутился перед сложным выбором. С одной стороны, возможно введение наземных войск и риск затяжной войны, с другой — удары по гражданской инфраструктуре, что может привести к обвинениям в нарушении международного права.

Ранее Трамп заявлял, что в случае отсутствия договоренностей Иран может столкнуться с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре, включая электростанции и мосты.

По данным военных, США уже нанесли удары по более чем 13 тысячам целей на территории Ирана.

В то же время в самом Пентагоне продолжаются споры об обоснованности атак по объектам, обеспечивающим базовые потребности населения, в частности, водоснабжение и электроэнергию.

Эксперты напоминают, что международное гуманитарное право допускает удары по объектам двойного назначения, однако при тщательной юридической оценке и минимизации ущерба гражданским.

Однако ситуацию усложняет то, что в последние годы в Пентагоне сократили подразделения, отвечающие за оценку рисков для гражданского населения и юридическое сопровождение операций.

Критики предупреждают, что удары по инфраструктуре могут не только обострить конфликт, но и усложнить достижение политических целей США, в том числе давление на иранские власти.

Правозащитные организации уже осудили подобные угрозы, назвав их опасными и могут привести к масштабным гуманитарным последствиям.

Как сообщалось, вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф набросился на президента США Дональда Трампа за «безумие и невежество» после атаки на Университет Шарифа. По его словам, атака якобы была совершена бомбами, способными пробивать бункеры.

Кроме того, Трамп заявил, что его призыв к странам-членам НАТО присоединиться к войне против Ирана был только «проверкой». Мол, реальная помощь ему «была не нужна». Он еще раз назвал Альянс «бумажным тигром», которого совсем не боится «фюрер» РФ Владимир Путин.

