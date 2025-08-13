США ищут место встречи для переговоров Зеленского, Путина и Трампа - CBS News

США готовят трехсторонние переговоры Зеленского, Путина и Трампа / © ТСН.ua

Реклама

На следующей неделе могут состояться трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием переговоров.

По словам неназванных собеседников американского телеканала, США работают над определением места для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться уже в конце следующей недели.

Реклама

CBS News напоминает, что в понедельник, 11 августа, Дональд Трамп выразил оптимизм относительно своей встречи с Путиным. Он надеется, что она будет «конструктивной».

При этом американский президент сказал, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

«Следующая встреча будет либо между Зеленским и Путиным, либо между Зеленским, Путиным и мной», — сказал американский лидер.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Реклама

Как стало известно, в Вашингтоне столкнулись с трудностями при поиске места проведения саммита. На Аляске продолжается пик туристического сезона и это существенно ограничило выбор площадок, способных принять двух мировых лидеров. Поэтому встречи Трампа и Путина состоится на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт объяснила, что, поскольку на Аляске будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне, эта встреча с Путиным будет «упражнением на слушание» для президента США.