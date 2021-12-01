США из-за "Омикрона" ужесточат тестирования на коронавирус для всех въезжающих в страну

США из-за "Омикрона" ужесточат тестирования на коронавирус для всех въезжающих в страну

Нарушители могут быть подвергнуты штрафам.

Для предотвращения распространения на территории США нового штамма COVID-19 "Омикрон" администрация США готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих в страну.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Все желающие въехать в США должны будут пройти тестирование за день до вылета независимо от того, вакцинированы они или нет, и из какой страны вылетают. Сейчас тестирование необходимо пройти за три дня до посадки на рейс.

Рассматриваются варианты повторного тестирования в течение трех-пяти дней с момента прибытия и недельного карантина даже при отрицательных тестах. Нарушители требований могут быть подвергнуты штрафам.

Сейчас эти меры находится на рассмотрении должностных лиц Минздрава и Белого дома.

О них может объявить президент Джо Байден во время презентации стратегии борьбы с инфекцией в зимний период.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения 24 ноября сообщили о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Обнаружили его в Южной Африке.

Заметим, ранее врач спрогнозировал, когда новый штамм "Омикрон" попадет в Украину.

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