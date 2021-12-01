США из-за "Омикрона" ужесточат тестирования на коронавирус для всех въезжающих в страну

Нарушители могут быть подвергнуты штрафам.
Для предотвращения распространения на территории США нового штамма COVID-19 "Омикрон" администрация США готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих в страну.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Все желающие въехать в США должны будут пройти тестирование за день до вылета независимо от того, вакцинированы они или нет, и из какой страны вылетают. Сейчас тестирование необходимо пройти за три дня до посадки на рейс.
Рассматриваются варианты повторного тестирования в течение трех-пяти дней с момента прибытия и недельного карантина даже при отрицательных тестах. Нарушители требований могут быть подвергнуты штрафам.
Сейчас эти меры находится на рассмотрении должностных лиц Минздрава и Белого дома.
О них может объявить президент Джо Байден во время презентации стратегии борьбы с инфекцией в зимний период.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения 24 ноября сообщили о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Обнаружили его в Южной Африке.
Заметим, ранее врач спрогнозировал, когда новый штамм "Омикрон" попадет в Украину.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.