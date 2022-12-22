США к нападению Путина помогали Украине, чтобы она "была готова к войне" — Байден

Американский президент Джо Байден рассказал, что США к началу полномасштабного вторжения России помогали Украине, чтобы она "была готова к войне".

Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом в Белом доме.

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"Перед тем, как началось вторжение, когда Путин увеличивал количество войск на границе, мы беспокоились о том, чтобы Украина была готова к этой войне. Мы предоставили амуницию, артиллерийские системы. И мы это делали не сами. С самого начала наши партнеры, союзники во всем мире выразили свою поддержку и были введены беспрецедентные санкции против РФ, чтобы Кремлю было сложнее вести войну. Почти 2 тыс. танков, более 800 артиллерийских систем, более 2 млн единиц артаммуниции и более 50 систем", — сказал Байден.

Напомним, Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину. Американский глава подчеркнул, что ему сложно поверить в то, что уже 300 дней идет широкомасштабная война России против Украины.

Отметим, что после встречи с Байденом, президент Зеленский выступит в американском Конгрессе. Об этом уже официально сообщила Нэнси Пелоси.

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