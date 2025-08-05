США, Китай и Россия запускают космическую гонку за ядерный реактор на Луне

Ядерный реактор / © AFP

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После эпохи "лунной гонки" время нового спора между США, Китаем и Россией - кто первым установит ядерный реактор на Луне. Уже к 2030 году NASA планирует развернуть американский ядерный реактор, тогда как Россия и Китай готовят совместный проект к 2036 году.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время Холодной войны США и СССР соревновались, кто первым отправит человека на Луну. Хотя Америка достигла этого в 1969 году, сейчас начинается новая, более напряженная космическая гонка.

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Недавно стало известно, что Шон Даффи, новый руководитель NASA, планирует установить американский ядерный реактор на Луне к 2030 году. Это позволит США объявить "зону запрета" для других стран, чтобы защитить будущую американскую базу, которая является частью программы Artemis.

Но США - не единственная страна, претендующая на Луну. В мае Китай и Россия подписали меморандум о совместном строительстве ядерного реактора на Луне, планируя завершить проект к 2036 году.

Новый реактор в США планируют мощностью не менее 100 киловатт, что хватит для обеспечения энергией около 80 среднестатистических домохозяйств и станет основой для постоянной базы.

Ядерная энергия важна из-за двухнедельной лунной темноты, когда солнечная энергия недоступна. Особенно это касается южного полюса Луны, где планируют расположить базу.

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Эксперты предостерегают: кто первый установит реактор и объявит "зону запрета", тот получит преимущество в контроле над частью Луны.

Законодательство о космосе (Договор о космосе 1967 года) запрещает претендовать на территории в космосе, но США приняли "Соглашения Artemis", которые позволяют вводить "зоны безопасности" вокруг баз.

Это может фактически означать, что страна, которая первой установит базу, сможет контролировать эту территорию, что усиливает международное напряжение.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский оборонный гигант Lockheed Martin объявил о планах протестировать космический перехватчик, способный уничтожать гиперзвуковые ракеты прямо с орбиты.