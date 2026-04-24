США критически исчерпали запасы самых дорогих ракет: скажется ли это на Украине

США потратили запасы ракет на войну в Иране

За первые семь недель боевых действий против Ирана американские военные использовали почти половину своих запасов самых дорогих ракет-перехватчиков, в том числе систем Patriot и THAAD. Из-за столь стремительных темпов истощения арсенала Пентагон столкнулся с серьезным краткосрочным риском нехватки боеприпасов на случай возможного масштабного конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе.

О критическом сокращении запасов семи основных типов американских боеприпасов и огромных финансовых затратах сообщает издание Fortune со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Изнурение арсенала и риски безопасности

По данным аналитиков, Соединенные Штаты уже отстреляли не менее 45% высокоточных ударных ракет, половину своих запасов перехватчиков THAAD и почти 50% баллистических ракет-перехватчиков Patriot. Хотя имеющихся боеприпасов достаточно для продолжения операции на Ближнем Востоке, эксперты предупреждают о недостаточной подготовке Вашингтона к другим глобальным вызовам.

Специалисты подсчитали, что для восстановления этих семи ключевых типов вооружений до довоенного уровня американскому оборонно-промышленному комплексу понадобится от одного до четырех лет.

Такие цифры противоречат предыдущим заявлениям президента Дональда Трампа, который в начале конфликта уверял, что запасы боеприпасов лучшие за все время, а их количество якобы практически неограничено. В то же время в самом Пентагоне отмечают, что армия до сих пор имеет все необходимое для выполнения приказов главнокомандующего.

Непропорциональные затраты и украинский вопрос

Экономисты отмечают, что только на семь основных видов боеприпасов США уже потратили около 24 миллиардов долларов, в то время как общая стоимость иранской кампании с учетом долгосрочных последствий может превысить триллион долларов. Отдельную обеспокоенность вызывает финансовая диспропорция на поле боя: производство иранского дрона типа Shahed стоит от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как одна сбивающая его ракета Patriot обходится американским налогоплательщикам в 4 миллиона долларов.

«Расходы не только высоки, но имеем дисбаланс, когда наши затраты непропорционально выше по стоимости производства беспилотников», — подчеркнула лекторка Гарвардской школы Кеннеди Линда Билмс.

Такая ситуация заставляет американское командование более взвешенно распределять остатки своих мощных ракет. Аналитики напоминают, что, кроме собственных потребностей, Соединенные Штаты имеют обязательства перед 18 странами-партнерами, среди которых и Украина. За время полномасштабной войны Киев уже получил сотни перехватчиков Patriot от союзников и продолжает просить о дополнительных поставках, что создает дополнительное давление на американский военно-промышленный комплекс.

Напомним, Пентагон обеспокоен уровнем запасов наступательного вооружения американской армии на фоне значительных расходов во время боевых действий против Ирана, пока не близких к завершению. В ведомстве продолжаются внутренние дискуссии о путях повышения боеспособности в условиях интенсивного использования ракет и боеприпасов.