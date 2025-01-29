США купили презервативов для Сектора Газа на 50 млн: боевики используют их необычным образом (фото)

Презервативы использовались палестинскими боевиками для изготовления воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами, запускаемыми в сторону Израиля.

Администрация Джо Байдена потратила 50 миллионов долларов на покупку презервативов для жителей сектора Газа. Такого вида гуманитарная помощь вызвала возмущение у команды Дональда Трампа, назвавших это расточительством.

Об этом пишет Fox News.

"Это бессмысленная трата денег налогоплательщиков. Поэтому эта пауза сосредоточена на том, чтобы быть хорошим распорядителем денег налогоплательщиков", – заявила новая представительница Белого дома Кэролайн Левитт.

В свою очередь, неправительственная организация (НПО) "Палестинская ассоциация планирования и защиты семьи" уверяет, что расходы на презервативы оправданы и "жизненно необходимы для охраны сексуального и репродуктивного здоровья в этом регионе". Организация обвиняет Израиль в том, что "палестинцам систематически отказывают в сексуальном и репродуктивном здравоохранении и правах".

"Наша система здравоохранения неоднократно становилась мишенью и истощена израильской оккупацией, и чем больше она будет распадаться, тем больше будет препятствовать полной реализации этих прав для женщин и девушек", – говорится в сообщении НПО.

Израильские СМИ уже давно сообщали, что для чего палестинцы так требуют поставки презервативов.

Еще в 2020 году газета Jerusalem Post сообщила, что презервативы использовались палестинскими боевиками для изготовления воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами, запускаемыми в сторону Израиля.

Палестинские боевики запускают надувные шарики из презервативов, внутри которых – взрывное устройство. Фото AFpost

Эти устройства неоднократно падали в школьных подворьях, на полях и на автомагистралях и приводили к пожарам. По данным израильских властей, в результате подобных атак были уничтожены тысячи гектаров сельскохозяйственных земель и нанесли "убытки на миллионы шекелей" (1 израильский шекель составляет 11,64 грн).

Фото AFpost

Ранее сообщалось, что США приостановили почти все программы международной помощи, в том числе и Украины.

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