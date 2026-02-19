США массово перебрасывают авиацию на Ближний Восток: готовятся ли удары по Ирану

Истребители F-16 / © Associated Press

По состоянию на сегодняшний день более 100 американских самолетов-заправщиков уже размещены или находятся в движении для поддержки потенциальных военных операций, связанных с Ираном.

Об этом сообщает Clash Report.

Список возможных самолетов, направленных США на Ближний Восток. / © ClashReport

Речь идет о масштабной подготовке к возможному применению силы, ведь такие самолеты обеспечивают дальность и продолжительность полетов боевой авиации, являющихся ключевым элементом во время крупных воздушных кампаний.

Трамп близится к решению

Ранее источники CBS News и CNN сообщали, что президент США Дональд Трамп близок к принятию решения по масштабным ударам по Ирану. По их данным, американские военные будут готовы к потенциальным ударам уже в субботу, 21 февраля.

В то же время окончательное решение пока не принято. По словам собеседников, сроки возможного удара могут выходить за пределы ближайших выходных.

Один из источников отметил, что Трамп в частных разговорах высказывался как "за", так и "против" силового сценария. Президент также консультируется с советниками и союзниками, пытаясь определить оптимальную стратегию.

По информации американских медиа, Белый дом уже проинформирован о готовности военных к ударам. Это стало возможным после усиления американского авиационного и военно-морского присутствия на Ближнем Востоке в последние дни.

Ранее издание Axios сообщало, что США и Иран оказались на грани масштабного конфликта. По данным источников, операция может стать продолжительной кампанией, которая продлится несколько недель.

В Израиле в это время готовятся к возможному обострению. В ходе ограниченных консультаций с участием премьера Биньямина Нетаньяху рассматривалась вероятность того, что Иран может нанести ракетные удары по Израилю даже без прямого участия Армии обороны Израиля в потенциальной операции США. В результате службы экстренной помощи и органы гражданской обороны получили указание готовиться к войне. Силовые структуры объявили самый высокий уровень готовности.