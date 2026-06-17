Американские войска / © Associated Press

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США выводят свое вооружение и войска из Европы и просят союзников по НАТО восполнить военные пробелы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на администрацию Белого дома.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании парламентскому комитету во вторник, 16 июня, рассказал, что президент США Дональд Трамп обратился в Британию и другие члены НАТО с просьбой определить, какие военные активы они пока не декларируют альянсу. США хотят, чтобы эти незадекларированные активы были перераспределены для укрепления континента.

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Он добавил, что эта просьба будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО в четверг в Брюсселе и на ежегодном саммите лидеров НАТО в июле.

Какое вооружение США выведет из Европы

По данным издания, сокращения военного вооружения могут включать:

30% имеющихся стратегических бомбардировщиков

разведывательные и ударные беспилотники,

50% сокращение военно-морских судов

33% сокращение истребителей.

Массовое сокращение военных ресурсов США «вызывает вопрос о том, как НАТО может заменить эти возможности». Между тем, в НАТО уверены, что Европа может компенсировать потерю американских истребителей и беспилотников.

США выводят войска из Европы — что известно

В мае этого года президент США Дональд Трамп отдал приказ вывести около 5 тыщ американских военных из Германии. Причина — напряжение с союзниками по НАТО. В Пентагоне рассказали, что вывод войск будет продолжаться от шести до двенадцати месяцев.

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Позже стало известно, что среди возвращающихся домой военных — это военнослужащие боевой группы бронетанковой бригады (Armored Brigade combat team). Также США сворачивают батальон дальнобойной артиллерии.

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