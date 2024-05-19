США медленно реагируют на российскую эскалацию войны: американский политолог объяснил причину

Применение американских ракет ATACMS для ударов по российским войскам у границы с Украиной вряд ли приведет к вовлечению США в войну.

В американском обществе нет желания воевать с Россией, поэтому реакция США на все эскалационные шаги России слишком медленная.

Такое мнение высказал профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, США опасаются того, что будут вовлечены в войну, а желания воевать с Россией нет у рядовых людей – как среди сторонников демократов, так и республиканцев.

"Различные официальные представители США много говорят, что они не желают эскалации, то есть не желают втягивания США в войну. Именно так это надо понимать. При этом Россия эскалирует ситуацию, а США на это отвечают", — отметил политолог.

При этом Игорь Айзенберг выразил сомнение, что применение Украины ракет ATACMS, скажем, для ударов по российским войскам, сконцентрированным на границе с Харьковщиной, приведет к вовлечению США в войну.

“Можем вспомнить, сколько месяцев шли разговоры о предоставлении самолетов. Было ясно, что их предоставление требует очень долгого времени... Однако долго не принималось это решение, как и о передаче Украине ракет ATACMS. Сейчас Украине они уже поставляются. Думаю, что так же будет принято решение о разрешении Украине наносить удары по российской территории американским оружием. Но жаль, что это делается только реактивно, а не проактивно. То есть это ответ на российскую эскалацию", — резюмировал он.

Напомним, в Институте изучения войны считают, что запрет США наносить удары западным оружием по территории России серьезно подрывает обороноспособность Украины. Речь идет о возможности защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

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