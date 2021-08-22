США меняют порядок эвакуации из Кабула из-за серьезной угрозы со стороны "Исламского государства" — АР

До аэропорта Кабула американцев, предварительно, будут сопровождать военные.

США разрабатывают новые пути перевозки американцев в аэропорт Кабула на фоне потенциальной угрозы со стороны "Исламского государства".

Об этом со ссылкой на собственные источники в субботу, 21 августа, сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что небольшим группам американцев и, возможно, другим гражданским лицам будут предоставлены конкретные инструкции о том, что делать, в частности как добраться до транзитных пунктов, где их смогут забрать военные.

Накануне посольство США в Афганистане обнародовало предупреждение о безопасности, запретив гражданам ездить в аэропорт Кабула без индивидуальных указаний от представителя американского правительства.

Собеседник отказался предоставить изданию более подробную информацию об угрозе со стороны "Исламского государства", однако охарактеризовал ее как серьезную. В то же время подтвержденных нападений пока нет.

Как сообщалось, 21 августа из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. По информации ТСН, уже ночью он приземлится в Киеве. В Кабуле, тем временем, остается еще один украинский борт.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: в аэропорт Кабула прибыл украинский самолет, но пока что вылет произойти не может

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