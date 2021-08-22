США меняют порядок эвакуации из Кабула из-за серьезной угрозы со стороны "Исламского государства" — АР

До аэропорта Кабула американцев, предварительно, будут сопровождать военные.
США разрабатывают новые пути перевозки американцев в аэропорт Кабула на фоне потенциальной угрозы со стороны "Исламского государства".
Об этом со ссылкой на собственные источники в субботу, 21 августа, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что небольшим группам американцев и, возможно, другим гражданским лицам будут предоставлены конкретные инструкции о том, что делать, в частности как добраться до транзитных пунктов, где их смогут забрать военные.
Накануне посольство США в Афганистане обнародовало предупреждение о безопасности, запретив гражданам ездить в аэропорт Кабула без индивидуальных указаний от представителя американского правительства.
Собеседник отказался предоставить изданию более подробную информацию об угрозе со стороны "Исламского государства", однако охарактеризовал ее как серьезную. В то же время подтвержденных нападений пока нет.
Как сообщалось, 21 августа из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. По информации ТСН, уже ночью он приземлится в Киеве. В Кабуле, тем временем, остается еще один украинский борт.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек.
- "Уехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и пообещал вернуться, а СМИ узнали список пассажиров, с которыми Ашраф Гани вылетел из страны.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.