США могли бы сделать больше для Украины: неожиданное признание Курта Волкера

Снабжение ракет Javelin и противотанковых систем в Украину началось еще в 2017 году, но этого было мало.

При президентстве Дональда Трампа Соединенные Штаты увеличили помощь в сфере безопасности для Украины, но ее объемы были недостаточными.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире национального телемарафона.

"Моя работа в должности специального представителя США заключалась в том, чтобы добиться снятия эмбарго на поставку оружия в Украину, чтобы это позволило начать поставки ракет Javelin, противотанковых систем в Украину. Мы сделали это в 2017 году и мы увеличивали нашу оборонную поддержку Украины каждый год”, — заметил он.

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Однако, по словам Курта Волкера, эта помощь помощи Украине была недостаточной.

“Во время администрации Трампа мы увеличили нашу помощь в сфере безопасности. Но если говорим о тех временах, речь идет только о 425-450 миллионах долларов. Мы могли бы сделать больше в то время, когда это имело бы большее значение. Уже при администрации Байдена, когда Россия фактически готовила полномасштабное вторжение, тогда уже мы начали увеличивать реальные суммы средств и реальные объемы военной поддержки, но могли это сделать и раньше", — признался американский дипломат.

Напомним, Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине. Президент США Джо Байден эмоционально заявил, что неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта.

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