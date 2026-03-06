Удар по Ирану / © Associated Press

Американские военные следователи считают «вероятно», что именно силы США ответственны за удар по иранской школе для девочек, в результате которого погибли десятки детей. Однако окончательные выводы расследования еще не сформулированы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США, согласившихся говорить на условиях анонимности.

Основные факты инцидента

Трагедия произошла в субботу, 1 марта 2026 года, в городе Минаб на юге Ирана. Это был первый день масштабной военной операции США и Израиля против иранских объектов. По данным посла Ирана в ООН Али Бахрейне, жертвами удара стали 150 учениц. Reuters отмечает, что пока не может независимо подтвердить точное количество погибших.

Позиция Пентагона и Белого дома

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил факт проведения расследования, однако отметил принципы американской армии: «Мы расследуем это. Конечно, мы никогда не выбираем гражданские объекты в качестве целей. Но мы изучаем ситуацию».

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии изданию добавила, что пока продолжается расследование «Департамента войны», следует помнить, что именно иранский режим целится в гражданских и детей, «а не Соединенные Штаты Америки».

США и Израиль разделили зоны ответственности

По данным источников, США и Израиль разделили зоны ответственности во время атак:

Израиль: наносил удары по пусковым установкам ракет в западном Иране.

США: атаковали аналогичные цели и военно-морские объекты на юге страны (где и расположен город Минаб).

Источники отмечают, что хотя предварительная оценка указывает на вину США, не исключено появление новых доказательств, которые могут снять ответственность с американской стороны и указать другого участника инцидента.

Юридические последствия

ООН уже призвала к немедленному расследованию. Согласно международному гуманитарному праву, преднамеренная атака на школу или больницу квалифицируется как военное преступление. Если роль США будет официально подтверждена, этот инцидент станет одним из самых масштабных случаев гибели гражданских за десятилетие конфликтов с участием США на Ближнем Востоке.

Контекст конфликта

Масштабная операция США и Израиля против объектов в Иране началась 1 марта 2026 года. По официальным заявлениям Вашингтона и Тель-Авива, целью атак является нейтрализация ракетной и ядерной инфраструктуры Тегерана, а также военно-морских баз, угрожающих судоходству в Ормузском проливе. Город Минаб, где произошла трагедия, расположен вблизи стратегически важного порта Бендер-Аббас, где сосредоточены силы КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

География ударов

Южный регион Ирана в рамках текущей операции входит в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM). В субботу, 1 марта, американская авиация и флот применяли высокоточные ракеты и дроны для поражения радарных станций и складов боеприпасов в провинции Хормозган. По предварительным данным, школа в Минаби могла пострадать из-за технического сбоя системы наведения или ошибочной идентификации цели разведкой.