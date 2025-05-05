США могли остановить войну еще в 2022 году: почему этого не произошло

Флаг США / © Getty Images

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Администрация бывшего президента США Джо Байдена приняла решение не поставлять Украине большое количество оружия, которое могло бы позволить полностью изгнать россиян из Украины. Главной причиной этого явилось опасение эскалации конфликта к ядерной войне, которая могла бы возникнуть в ответ на сильную военную помощь Украине.

Об этом рассказал бывший руководитель сделок ЦРУ в Европе и Евразии Ральф Гофф интервью Times.

Бывший топ-чиновник ЦРУ считает, что в 2022 году США и их союзники могли бы остановить войну на ранней стадии, если бы предоставили Украине достаточно оружия. Однако реальность оказалась иной: хотя помощь позволила Украине бороться, ее было недостаточно для поражения русской армии. Это решение было сознательным и принято из-за опасений, что Путин может применить ядерное оружие, если Россия приблизится к поражению.

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По его словам, администрация Байдена и другие союзники допустили, чтобы Путин диктовал условия конфликта, при этом каждый раз нервничали при поставке оружия Украине из-за опасений применения ядерного оружия со стороны России. Экс-чиновник отметил: «Они позволили Владимиру Путину и его угрозам ядерным оружием обмануть себя. Они предоставляли украинцам оружие, но недостаточно, чтобы победить. Они давали им только столько, чтобы они продолжали истекать кровью».

Экс-чиновник ЦРУ считает, что Путин во время пандемии был «смертельно испуган ковыдом», и потому не готов к ядерным рискам. Он также отметил, что администрация Трампа пытается подойти к Путину с уступками, но Путин может ошибиться, считая, что будет манипулировать Трампом. Гофф предупредил, что если мир между Украиной и Россией не будет достигнут, линия фронта станет «мертвой зоной» с дронами, работами и минами.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп откровенно высказался о выходе США по переговорам о мире в Украине.