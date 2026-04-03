Штурмовик А-10 / © Военно-исторический журнал

В пятницу, 3 апреля, в регионе Персидского залива потерпел крушение боевой самолет Военно-воздушных сил США. Единственного пилота, находившегося на борту, успешно спасли.

Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности, пишет NY Times.

Отмечается, что штурмовик A-10 Warthog упал вблизи Ормузского пролива. Инцидент произошел примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle. В результате падения второго самолета (F-15E) один член экипажа спасен, сейчас продолжаются поиски второго летчика.

Официальные лица предоставили минимум информации об обстоятельствах падения штурмовика A-10. Пока не разглашается, как именно произошла авиакатастрофа и точное место инцидента из-за необходимости обсуждения оперативных вопросов.

Напомним, в Иране продолжаются поиски экипажа американского истребителя F-15, сбитого над территорией страны 3 апреля. Двум членам экипажа истребителя удалось выжить, и сейчас идет поисково-спасательная операция.