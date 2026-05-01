США могли при загадочных обстоятельствах потерять уже два стратегических разведчика в Персидском заливе

Дрон-разведчик MQ-4C Triton

Военно-морские силы США столкнулись с рядом катастроф в Персидском заливе, где за короткий срок могли потерять два стратегических дрона-разведчика MQ-4C Triton. Командование хранит тайну, пока эксперты обсуждают версии от технических сбоев до иранских ракет.

Об этом пишет Defense Express.

Повреждение MQ-4C Triton в Персидском заливе

В отчете командования безопасности ВМС США сообщили, что 27 апреля беспилотник MQ-4C Triton получил повреждения во время полета, однако сумел безопасно приземлиться. Вероятно, речь идет об аппарате с бортовым номером 169661, который в тот день выполнял миссию над Персидским заливом.

Официально не уточняется, что именно вызвало инцидент и насколько серьезными являются повреждения. В то же время в Сети появилось несколько версий происшествия. В частности, предполагают, что беспилотник мог быть поражен зенитной ракетой иранского комплекса Raad.

Однако такая версия представляется маловероятной, учитывая действующее перемирие между США и Ираном. Вместо этого более правдоподобным считается технический сбой — например, проблема с двигателем, из-за которой аппарат был вынужден совершить аварийную посадку на ближайшей базе.

Если повреждения окажутся значительными, не исключено, что дрон могут списать даже несмотря на успешную посадку. В случае же менее серьезных неисправностей его, вероятно, отремонтируют и вернут в службу. Впрочем, пока точно неизвестно, что именно произошло и какое состояние аппарата.

Ранее другой MQ-4C Triton разбился у берегов Ирана

Это уже второй подобный инцидент с MQ-4C Triton в апреле. Ранее, 9 апреля, один из таких беспилотников разбился в Персидском заливе у побережья Ирана, что впоследствии подтвердили официально. Причины той аварии также остаются неустановленными.

Из-за этого Персидский залив начинает выглядеть как своеобразная «аномальная зона», где американские MQ-4C Triton терпят инциденты или выходят из строя при непонятных обстоятельствах.

Ранее эти разведывательные беспилотники имели практически безупречную репутацию: с момента первого полета в 2013 году не было зафиксировано ни одной потери или серьезной аварии. Исключением является лишь случай в 2019 году, когда Иран сбил прототип RQ-4A Global Hawk BAMS-D.

MQ-4C Triton — характеристики

MQ-4C Triton — это американский стратегический беспилотник морской разведки большой дальности, разработанный компанией Northrop Grumman на основе RQ-4 Global Hawk для ВМС США. Он предназначен для длительного патрулирования (до 30 часов) на высотах 16-18 км, обеспечивая реальную разведку над большими морскими пространствами и дополняя противолодочные самолеты P-8 Poseidon.

Основные характеристики и возможности:

назначение: ведение видовой, радио- и радиотехнической разведки в прибрежной и морской зонах;

конструкция: усиленный планер, системы защиты от обледенения и молний (для снижения высоты полета), размах крыльев — 39,9 м;

оборудование: РЛС кругового обзора AN/ZPY-3 и оптоэлектронная станция MTS-B;

летные данные: крейсерская скорость ~500 км/ч, дальность — 15 тыс. км, грузоподъемность — более 1 т (на внешней и внутренней подвеске);

стоимость: ориентировочно 133,6 млн долл. за единицу.

К слову, по состоянию на начало апреля было известно, что с началом операции против Ирана США потеряли по меньшей мере семь самолетов. Наибольшие потери авиация понесла 2 марта, когда из-за «дружественного огня» ПВО Кувейта были сбиты три истребителя F-15. 12 марта в Ираке в результате инцидента во время операции «Эпическая ярость» разбился заправщик KC-135, что привело к гибели шести человек. Также иранская атака на авиабазу в Саудовской Аравии 27 марта уничтожила самолет радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и повредила еще один заправщик. Кроме того, истребитель F-35 совершил аварийную посадку на Ближнем Востоке после вероятного поражения иранским огнем.

