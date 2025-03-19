США могут ослабить давление на Россию: что сказал спецпредставитель Трампа

Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию, потому что Кремль продолжает агрессию против Украины, а военные действия не прекращаются.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передают СМИ.

Он отметил, что Россия якобы является "критически важным партнером" для США.

Уиткофф также убежден, что полного прекращения огня в Украине можно достичь в течение нескольких недель. В то же время он подчеркнул, что верит в "добросовестность" Владимира Путина.

Напомним, США дали понять европейским союзникам, что их приоритетом является прекращение боевых действий и дальнейшее обсуждение вопросов безопасности Украины.

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