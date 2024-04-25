США могут отказаться от конфискации российских активов: названа причина

Вашингтон консультируется по этому вопросу со странами G7 и Евросоюзом.

Соединенные Штаты могут отказаться от конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, если это предложение не будет поддержано странами Большой семерки и Евросоюза.

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Об этом пишет AP.

В Соединенных Штатах заморожено около 5 миллиардов долларов российского центрального банка, которые можно конфисковать по закону о крупном пакете помощи США Украине и другим союзникам, который президент Джо Байден подписал в среду.

Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов в США в течение следующих 90 дней и отчитаться перед Конгрессом в течение 180 дней о результатах поиска.

Через месяц после этих процедур президент Джо Байден будет иметь право арестовывать, конфисковать или передавать права на какие-либо российские государственные активы, находящиеся в рамках юрисдикции Вашингтона.

Однако в Белом доме хотят продлить консультации с союзниками, чтобы действовать вместе, что может замедлить данный процесс. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США ведут консультации с партнерами, чтобы "действовать вместе".

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США вряд ли будут действовать без поддержки союзников по G7.

Напомним, ранее сообщалось, что Боррель рассказал о плане ЕС, как использовать замороженные активы РФ на нужды Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России пригрозили ЕС "жестким ответом" на изъятие замороженных активов.

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