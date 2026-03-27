Флаг США

Пентагон прорабатывает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, чтобы расширить военные инструменты президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, речь идет о контингенте сухопутных войск, в состав которого войдут пехотные подразделения и бронетехника.

Эти силы должны дополнить уже развернутые в регионе подразделения — около 5 тысяч морских пехотинцев, а также тысячи десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Окончательное место дислокации дополнительных сил не определено, однако, по оценкам, они могут быть размещены в зоне досягаемости Ирана, в частности вблизи стратегически важного острова Харг, который играет ключевую роль в экспорте нефти.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении обеспечить открытие Ормузского пролива как при поддержке союзников, так и самостоятельно.

В Белом доме подчеркнули, что решения по развертыванию войск будут приниматься соответствующими структурами.

«Все заявления о развертывании войск будут поступать из Министерства обороны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В то же время представитель Центрального командования США, отвечающего за американские силы на Ближнем Востоке, воздержался от комментариев по поводу возможного усиления контингента.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана сроком на 10 дней.

Мы ранее информировали, что глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия оказывает помощь Ирану, которая включает в себя передачу разведывательных данных для ударов по американским целям на Ближнем Востоке.