США могут отправить войска в Иран: в СМИ раскрыли планы Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в приватных разговорах выразил серьезную заинтересованность в отправке американского военного контингента на территорию Ирана.

Об этом пишет NBC News.

По словам источников, речь идет не о масштабном вторжении, а о небольших подразделениях по контролю над ядерными объектами и обеспечению стабильности нового режима после завершения боевых действий. Такую информацию обнародовали два действующих и один бывший американские чиновники, а также лицо, осведомленное с ходом переговоров.

План «послевоенного Ирана» по примеру Венесуэлы

Источники отмечают, что Трамп обсуждал с помощниками и республиканцами видение будущего Ирана, где иранский уран будет находиться под наблюдением. США же будут сотрудничать с новым правительством в сфере добычи нефти. Президент сравнил желаемый результат с ситуацией в Венесуэле, где после устранения Николаса Мадуро США поддержали Делси Родригес в обмен на выгодную энергетическую политику.

Публично Дональд Трамп также не исключает привлечения наземных сил. В интервью газете «Нью-Йорк Пост» на этой неделе он заявил:

«У меня нет никаких сомнений в использовании воинских частей на местах. Я говорю: „вероятно, они мне не нужны“ [или] „если бы они были необходимы“».

Реакция Белого дома

В Белом доме информацию о подготовке наземной операции называют преждевременной. Пресссекретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что пока никаких приказов по вводу войск не отдавалось.

«Эта история основывается на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду национальной безопасности президента и явно не учитываются в этих дискуссиях», — заявила Левитт.

Она добавила, что президент Трамп «мудро держит все варианты открытыми», однако наземные войска пока «не входят в план этой операции».

Война в Иране — что известно

С момента начала войны в Иране боевые действия ограничивались преимущественно воздушными ударами. По данным Пентагона, в результате иранских контратак уже погибли шесть американских военнослужащих, еще 18 получили ранения.

Эксперты предупреждают, что появление пехоты на иранской земле существенно расширит масштабы конфликта.

В Иране заявили о готовности к прямому столкновению с американскими силами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в комментарии для NBC News отметил, что страна подготовилась к любому развитию событий.

«Мы ждем их. Мы уверены, что сможем им противостоять, и это будет для них большой катастрофой», — подчеркнул Арагчи.

В настоящее время Дональд Трамп прогнозирует, что активная фаза войны продлится от четырех до пяти недель, хотя и предполагает возможность ее затягивания на неопределенный срок.

Впоследствии президент США заявил, что ход войны против Ирана превосходит ожидания Вашингтона.