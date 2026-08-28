США могут получить контроль над частью месторождений Венесуэлы: готовится соответствующее соглашение

США могут получить контроль над нефтью Венесуэлы / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа готовит соглашение о долгосрочном доступе к части нефтяных запасов Венесуэлы. Документ может быть подписан в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам источников, соглашение обсуждается на высшем уровне правительств США и Венесуэлы. В качестве юридического механизма рассматривают аренду месторождений с последующим аукционом или тендером для распределения каждого из них между американскими производителями.

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В списке из 17 месторождений, которые видело Reuters, есть как новые участки в огромном поясе Ориноко, так и уже разрабатываемые территории озера Маракайбо. Часть из них контролирует небольшая китайская компания, которая получила контракт еще во времена правления Мадуро.

В то же время Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, укрепляя отношения с США, сообщило Bloomberg. Страна является основательницей картеля от 1960 года, однако в течение многих лет не соблюдает квоты из-за упадка и коррупции в государственной нефтяной отрасли.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, ведь якобы есть там высокие рейтинги.

Мы ранее информировали, что США рассматривают возможность ослабления санкций против нефтяного сектора Венесуэлы на фоне роста цен из-за войны с Ираном.

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