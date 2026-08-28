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США могут получить контроль над частью месторождений Венесуэлы: готовится соответствующее соглашение
Он позволит американским компаниям разрабатывать группу венесуэльских месторождений с гарантированными поставками нефти для США.
Администрация Дональда Трампа готовит соглашение о долгосрочном доступе к части нефтяных запасов Венесуэлы. Документ может быть подписан в ближайшее время.
Об этом сообщает Reuters.
По словам источников, соглашение обсуждается на высшем уровне правительств США и Венесуэлы. В качестве юридического механизма рассматривают аренду месторождений с последующим аукционом или тендером для распределения каждого из них между американскими производителями.
В списке из 17 месторождений, которые видело Reuters, есть как новые участки в огромном поясе Ориноко, так и уже разрабатываемые территории озера Маракайбо. Часть из них контролирует небольшая китайская компания, которая получила контракт еще во времена правления Мадуро.
В то же время Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, укрепляя отношения с США, сообщило Bloomberg. Страна является основательницей картеля от 1960 года, однако в течение многих лет не соблюдает квоты из-за упадка и коррупции в государственной нефтяной отрасли.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, ведь якобы есть там высокие рейтинги.
Мы ранее информировали, что США рассматривают возможность ослабления санкций против нефтяного сектора Венесуэлы на фоне роста цен из-за войны с Ираном.