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Категория
Мир
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США могут получить первого темнокожего спикера Палаты представителей

56-летний Хаким Джеффрис может стать первым афроамериканцем в должности главы Палаты представителей, имея во время следующей сессии большую фракцию, чем двое его предшественников.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хаким Джеффрис

Хаким Джеффрис / © Associated Press

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис попросил однопартийцев поддержать его кандидатуру на должность спикера. Демократы получили контроль над Конгрессом на промежуточных выборах.

Отмечается, что Джеффрис сообщил о своих намерениях в письме однопартийцам.

«Я смиренно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мою кандидатуру на должность следующего спикера Палаты представителей. Теперь мы должны осуществить кардинальные изменения, в которых нуждается большинство американского народа», — написал Джеффрис.

По его словам, каждый член нашего большинства играет значительную роль, и что его цель состоит в том, чтобы дать демократам в Палате представителей возможность действовать решительно в трех ключевых сферах — доступность, подотчетность и американские ценности.

«Сегодня начинается большое возрождение Америки… Мы будем упорно работать, чтобы осуществить те кардинальные изменения, которых вы заслуживаете», — сказал он на собрании, посвященном подсчету голосов, пишет AP.

Издание отмечает, что у Джеффриса есть все шансы войти в историю как первый темнокожий спикер Палаты представителей, если демократы получат контроль над Палатой, а его коллеги изберут его на эту должность.

С октября 2023 года спикером Палаты представителей является республиканец Майк Джонсон.

Промежуточные выборы в США в 2026 году – что известно

3 ноября 2026 году в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс — midterm elections. Граждане США переизбрали всех 435 депутатов Палаты представителей, 35 сенаторов в 100-местном Сенате, губернаторов 36 штатов, а также представителей в различные федеральные, региональные и местные органы власти.

Большинство в Сенате США в результате промежуточных выборов получила Демократическая партия, обеспечившая себе по меньшей мере 54 мандата в 100-местном Сенате. Демократы, по предварительным итогам выборов, также получили 28 губернаторских постов против 20, полученных республиканцами.

После перехода контроля над обеими палатами Конгресса США в Демократическую партию, Украина может получить новые возможности для восстановления американской финансовой и военной поддержки, пишет АР. Начиная с января, демократы смогут самостоятельно определять повестку дня парламента и решать, какие законодательные инициативы выносить на голосование.

Между тем, в окружении президента США Дональда Трампа обсуждали возможность замены государственного секретаря Марко Рубио после промежуточных выборов в Конгресс.

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