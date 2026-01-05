США могут попытаться взять под контроль Гренландию уже в ближайшие месяцы – Politico

Протесты в Гренландии / © Getty Images

Резкая и неожиданная операция администрации Дональда Трампа по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его принудительной доставки в США вместе с супругой Силией Флорес в наручниках вызвала серьезную обеспокоенность среди европейских лидеров. На фоне переговоров по прекращению войны России против Украины в Европе все чаще звучит один тревожный вопрос: не станет ли Гренландия следующей?

Как отмечает Politico, этот вопрос больше не выглядит чисто теоретическим.

В прошлом уикенде в интервью изданию The Atlantic Дональд Трамп вновь открыто заявил, что Соединенные Штаты "абсолютно нуждаются в Гренландии". По его словам, остров оцеплен российскими и китайскими кораблями, а контроль над ним является вопросом национальной безопасности США.

Гренландия является самоуправляющейся территорией, однако формально входит в состав Королевства Дания. Несмотря на это, риторика Трампа все более жесткая. Он даже вспомнил доктрину Монро XIX века, провозглашавшую доминирование США в Западном полушарии, и пошутил, что теперь ее можно называть "доктриной Донро".

Напряжение только возросло после того, как Кэти Миллер – жена советника Белого дома Стивена Миллера – опубликовала в соцсетях карту Гренландии с наложенным американским флагом и подписью СКОРО. Это заставило премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен выступить с жестким заявлением.

"Я должен сказать это максимально четко Соединенным Штатам: говорить о необходимости аннексии Гренландии - совершенно бессмысленно", - подчеркнула Фредериксен. Она подчеркнула, что США не имеют никакого права аннексировать какую-либо из трех стран, входящих в состав Датского королевства, включая Гренландию и Фарерские острова.

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал публикацию Миллер "неуважением", в то же время призвал граждан не поддаваться панике.

"Наша страна не продается, а наше будущее не решается в социальных сетях", – написал он.

Поддержку суверенитету Гренландии также выразили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Финляндии Александр Стубб. В то же время сам Трамп, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, вновь заявил, что контроль над Гренландией "жизненно важен" не только для США, но и для Европейского Союза.

Особую обеспокоенность в ЕС вызывает то, что внимание Трампа к Гренландии усилилось именно сейчас. Его администрация уже назначила губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США по Гренландии, а вице-президент Джей Ди Венс публично обвинил Данию в “недостаточных усилиях” по безопасности острова.

Эксперты, опрошенные Politico, не исключают, что Вашингтон может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы – в преддверии промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости. При этом речь идет не о военной операции, а о масштабной кампании политического влияния.

По словам руководителя европейского направления Eurasia Group Муджтабы Рахмана, США могут использовать широкий арсенал инструментов – от давления до попыток влияния на местные элиты. "Риск реальный и серьезный", - подчеркнул он.

В Европейском Союзе пытаются действовать очень осторожно. В совместном заявлении Европейской службы внешних действий, поддержанном 26 странами ЕС (за исключением Венгрии), отмечается необходимость соблюдения международного права и Устава ООН, однако Гренландия прямо не упоминается.

Причина такого воздержания очевидна: ЕС полностью сосредоточен на поддержке Украины и не хочет провоцировать конфликт с Трампом в критический момент переговоров по гарантиям безопасности для Киева. В то же время, как признают дипломаты, потенциальный кризис вокруг Гренландии может оказаться для европейского единства даже более опасным, чем война в Украине.

"Гренландия – это слон в комнате", – заключает Politico. Проблема очень рискована для Европы, но в то же время слишком сложна для блока, который уже борется с главным вызовом безопасности на востоке континента.