США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик рассказал, от чего это зависит

США могут напрямую вступить в войну против России на стороне Украины. Это зависит от того, как будут дальше развиваться события этой войны.

Возможно развитие событий по пяти сценариям. Первый и вероятный – если "украинская армия начнет разрушаться", и Россия достигнет победы в Украине.

Об этом заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер, пишет Foreign Affairs.

"В этом случае, учитывая глубокую преданность администрации Байдена предотвращению такого результата, Соединенные Штаты могут попытаться переломить ситуацию, непосредственно участвуя в боевых действиях", – предположил Миршаймер.

Еще один сценарий возможного вступления США в войну – если она не закончится в течение года.

Профессор также не исключает, что Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине.

Эксперт допускает, что США также могут решить изменить ситуацию, начав принимать участие в боевых действиях.

Последним сценарием, по мнению Миршаймера, является "преднамеренная эскалация", что якобы США против своей воли вовлекаются в войну по неожиданному развитию "разворачивающихся восходящей спиралью событий".

Напомним, российский оппозиционер и адвокат Марк Фейгин считает, что США и Китай уже договариваются о разделе России.

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