Военный парад в США / © Associated Press

Согласно докладу Комиссии по национальной оборонной стратегии США за 2024 год, у американских вооруженных сил нет достаточных ресурсов и возможностей, чтобы быть уверенными в победе в случае масштабного конфликта с крупными государствами.

Об этом сообщает The Telegraph.

В документе предупреждается: в случае войны с Китаем США могут исчерпать запасы боеприпасов через 3–4 недели, а некоторых систем вооружения хватит всего на несколько дней. Армия также не готова одновременно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и Ближнем Востоке. Военное производство в стране признано недостаточным даже для нынешних нужд.

В противоположность этому Россия, которая подготовилась к войне за семь лет до вторжения в Украину, выпускает больше боеприпасов за три месяца, чем Европа за год, и увеличила численность армии. Опрос Gallup показывает: 69% украинцев уже поддерживают идею переговоров с Россией по прекращению войны.

Американские военные моделирования свидетельствуют: в войне с равным противником США и союзники могут потерять тысячи бойцов только за первые недели. При темпах 24 тыс. потерь ежемесячно придется возобновить призыв, что в США и Европе считается политически крайне рискованным шагом.

В то же время Путин продолжает мобилизацию и готовится утвердить годовой призыв. Аналитики считают, что он уверен в преимуществе России и не намерен идти на уступки даже в случае встречи с Дональдом Трампом.

Американские военные стратеги бьют тревогу: вооруженные силы США не имеют достаточных возможностей и ресурсов для уверенного сдерживания и победы в войне с великими государствами.

В докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии за 2024 год говорится, что в случае конфликта с Китаем запасы боеприпасов могут быть исчерпаны за 3-4 недели, а отдельных видов вооружения хватит всего на несколько дней. Кроме того, армия США не готова одновременно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и Ближнем Востоке, а оборонная промышленность не способна быстро обеспечить необходимые объемы вооружения даже для нынешних нужд.

В противоположность этому, Россия, которая начала военную подготовку за семь лет до вторжения в Украину, производит больше боеприпасов за три месяца, чем Европа за год, и увеличила численность армии. Аналитики считают, что Кремль рассчитывает на истощение Украины и Запада, которые приближаются к границе "неприемлемого ущерба".

Опрос Gallup свидетельствует: 69% украинцев уже поддерживают идею переговоров с Россией по прекращению войны. Хотя обе страны понесли огромные потери, Россия, имея втрое большее количество населения, находится в лучшем положении для многолетней войны на истощение. Кремль рассчитывает, что США и Европа не будут готовы к значительным человеческим потерям, необходимым для масштабного сухопутного конфликта.

Военные моделирования показывают, что в войне с равным противником США и союзники могут потерять тысячи бойцов за первые недели. При темпах в 24 тыс. потерь ежемесячно придется возобновить военный призыв, считающийся политически опасным в США и Европе.

Тем временем Путин продолжает мобилизацию и, вероятно, одобрит законопроект о годовом призыве. Аналитики предполагают, что на встрече с Дональдом Трампом на Аляске российский лидер не пойдет на уступки, а будет стремиться продемонстрировать, что Россия не изолирована и равна США. Эксперты предупреждают, что без понимания тактики Кремля даже переговорные навыки Трампа не смогут обеспечить результат.