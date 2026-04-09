США могут снова пойти на уступки России — СМИ раскрыли детали

Санкции против РФ / © iStock

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, продолжит ослабление санкций в отношении российской нефти уже на этой неделе. Как предполагают бывшие представители Министерства финансов и Госдепартамента США, это может открыть путь к аналогичному решению и по иранской нефти на фоне переговоров с Тегераном.

Об этом говорится в материале Semafor.

В прошлом месяце Минфин США разрешил реализацию уже находившейся в море российской и иранской нефти, установив дедлайны до 11 и 19 апреля соответственно. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг «экономическим дзюдо», призванным смягчить последствия конфликта с Ираном и увеличить глобальное предложение, которое должно сдержать цены.

Впрочем, эксперты отмечают, что эффект оказался ограниченным: рынки временно успокоились, а расширение круга покупателей позволило России и Ирану даже повысить доходы. По отдельным оценкам, Россия иногда зарабатывала дополнительно до 150 млн долларов в день. Значительная часть иранской нефти по-прежнему направлялась в Китай.

Аналитики подчеркивают, что ситуация на рынке больше зависит от общего развития конфликта, чем от формальных санкций. В то же время ожидается, что продолжение послаблений для российской нефти может привести к аналогичному решению по Ирану в конце месяца.

На этом фоне цены на топливо в США остаются высокими — около 4 долларов за галлон, что является максимумом с 2022 года. Это создает дополнительное давление на администрацию в ходе переговоров по прекращению войны.

Эксперты отмечают, что санкционная политика США при втором президентском сроке Трампа меняет характер: она все больше используется не только как инструмент давления, но и способ воздействия на глобальные рынки.

При этом даже в случае открытия Ормузского пролива Ираном продление санкционных исключений может быть выгодно Вашингтону. Сам Трамп заявлял, что США ведут переговоры с Ираном по смягчению тарифов и санкций.

Впрочем, среди экспертов нет единого мнения по эффективности такого подхода. Сторонники считают его гибким инструментом стабилизации рынка, в то время как критики предупреждают: это может создать прецедент, когда страны под санкциями смогут добиваться их ослабления из-за экономического давления.

В Министерстве финансов США пока не уточняют дальнейшие шаги, отмечая, что решения санкций не принимаются заранее.

Российская нефть - последние новости

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена будет сокращать добычу нефти, поскольку удары Украины по портам, трубопроводам и нефтеперерабатывающим предприятиям существенно подорвали ее экспортный потенциал, уменьшив его примерно на пятую часть.

Как писало британское издание The Telegraph, Украина игнорирует призывы западных партнеров удержаться от атак на российские энергетические объекты на фоне глобального нефтегазового кризиса.

Также сообщалось, что российский «теневой флот» использует западные технологии, в частности Starlink, для координации действий и обхода санкций при перевозке нефти.

В то же время советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассетт заявил, что нынешний рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, не будет иметь длительного эффекта и является временным явлением.