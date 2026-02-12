США могут снять санкции с российской нефти: Бессент назвал условия

Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении российской нефти могут быть отменены в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

По словам Бессента, такой сценарий способен существенно повлиять на мировой энергетический рынок и привести к снижению цен на нефть.

Реклама

«Если удастся достичь соглашения с Венесуэлой, Ираном, а также между Россией и Украиной, на рынки может поступить значительное количество нефти. В таком случае санкции Министерства финансов США будут упразднены», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США установило новые условия работы с венесуэльской нефтью, официально запретив любые соглашения с Россией и рядом других государств.

Мы ранее информировали, что в канун четвертой годовщины вторжения в Украину доходы России от экспорта нефти и газа обвалились до невиданных годами минимумов.