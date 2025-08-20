США могут уничтожить Россию без ядерного оружия и сухопутных войск - The Telegraph

Армия США / © Associated Press

Реклама

Заявление президента США Дональда Трампа о способности обеспечить Украине «очень хорошую защиту» от российской агрессии без введения сухопутных войск имеют под собой реальное основание.

Как пишет The Telegraph, Вашингтон может уничтожить российские вооруженные силы без применения ядерного оружия и без ввода войск на территорию Украины.

В издании отметили, что война, которую ведет РФ в Украине, продемонстрировала, что российская армия не может быть равным соперником армии США.

Реклама

В частности, российские крылатые ракеты «Калибр» оказались далеко не такими же, как американские «Томагавки». А «супероружие» Кремля вроде «Кинжала» и «Циркона» продемонстрировали слабые результаты: «Кинжал» неоднократно перехватывался американскими Patriot, а «Циркон» также не подтвердил своей эффективности.

Пятое поколение российских истребителей Су-57 уступает западным аналогам и выпускается крайне малыми сериями. Санкции еще больше подорвали оборонную промышленность РФ.

В результате Украина, вооруженная менее современными средствами, смогла остановить российскую агрессию в 2022 году. Это показывает, что Россия далека от статуса «равного конкурента» США.

По мнению военных аналитиков, в случае прямого противостояния США могли бы задействовать «Томагавки», JASSM, а также передать Украине ракеты ATACMS и их модернизированные версии. Ключевую роль сыграли бы американские возможности в области стелс-технологий, радиоэлектронной борьбы и дозаправки в воздухе.

Реклама

Российские системы ПВО С-300 и С-400, которые показали уязвимость даже перед примитивными дронами, вряд ли смогут противостоять массированному удару. Потеряв контроль над небом, российская армия окажется под ударами, подобно войскам Саддама Хусейна и Каддафи.

Поэтому издание делает вывод, что США имеют достаточное военное преимущество, чтобы гарантировать безопасность Украины без ввода войск и без риска ядерной эскалации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск на территории Украины не будет, но не исключает, что Соединенные Штаты помогут европейским миротворцам с воздуха.