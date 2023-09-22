США могут ускорить предоставление самолетов и ракет далекой дальности: эксперт назвал неприятное условие

Главным результатом встречи Зеленского и Байдена были заявления о совместном производстве оружия.

Более мощное вооружение от США Силы обороны Украины могут получить, когда возникнет реальная угроза поражения в противостоянии российской агрессии.

Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения военный эксперт Валентин Бадрак в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, при таком неприятном для Украины условии американцы ускорят предоставление F16, ракет ATACMS и, возможно, другого вооружения — вертолетов огневой поддержки или дронов оперативно-стратегического и тактического уровня.

"Американские власти сейчас колеблются и не могут принять решения о стратегической поддержке Украины, потому что нет геополитического решения относительно России и уничтожения ее режима. Украине нужно еще больше сейчас сосредоточиться на собственных ракетах и дронах, беспилотных системах воздушного, морского и наземного базирования. Это очень мощный элемент асимметричного оружия совместно с традициями украинских спецназовцев", — заметил Валентин Бадрак.

Поскольку главная ноша войны возложена на Силы обороны Украины, главным результатом встречи президента Зеленского с Байденом в Белом доме, по мнению эксперта, стали заявления о совместном производстве оружия.

"Украине нужно создать ситуацию, когда мы будем иметь 1000 ракет, таких как "Нептун" с дальностью 1,500 км. Специалисты, создающие ракеты, говорят, что это возможно", — подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMS Украине, но он не исключает этого в будущем.

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