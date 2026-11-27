Эсминец ВМС США

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Безопасная ситуация в Черном море в 2026 году существенно обострилась: количество инцидентов выросло почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает CBS News.

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По словам военного представителя НАТО, полковника Мартина О’Доннелла, в 2025 году в Черном море зарегистрировали менее 50 инцидентов. С начала 2026-го их количество, по его оценке, составляет уже от 400 до 500.

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Нынешняя ситуация сделала Черное море более опасным для моряков даже при Ормузском проливе, где идет противостояние США и Ирана. С начала года в черноморской акватории погибли не менее 40 членов экипажей. Для сравнения, в Ормузском проливе этот показатель составляет 25 погибших.

О’Доннелл обратил внимание на стратегическое значение Черного моря для международной торговли. Через этот регион проходят важные маршруты поставок зерна и топлива, поэтому любые перебои с перевозкой продовольствия и энергоносителей могут иметь последствия далеко за пределами Европы, в частности, для Соединенных Штатов.

В то же время странам НАТО, имеющим выход к Черному морю, Румынии, Болгарии и Турции, становится все труднее обеспечивать контроль над морскими границами.

Капитан ВМС Румынии Михай Йордаке рассказал, что возможности румынского флота работают на грани. Военные вынуждены регулярно обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные объекты, привлекая водолазов и подводных беспилотников.

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«Четыре года назад мы были готовы к одной дрейфующей мине, а сейчас мы сталкиваемся с десятками дрейфующих дронов. У нас недостаточно людей, персонала и оборудования, чтобы справиться со всеми коммерческими судами и беспилотниками», — отметил Иордаке.

Дополнительную обеспокоенность в НАТО вызывают угрозы на восточном фланге Альянса. В частности, речь идет о недавнем падении российских крылатых ракет на юго-востоке Польши и регулярных случаях нарушения воздушного пространства стран-членов беспилотниками.

В Брюсселе уверяют, что Альянс готов защищать своих членов в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону.

«Я бы сказал, что не должно быть никаких сомнений в готовности и способности НАТО действовать», — подчеркнул представитель Альянса Мартин О’Доннелл.

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Вопрос безопасности морских перевозок и возможного прекращения огня в Черном море остается одним из самых сложных в переговорном процессе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты призвали Украину и Россию прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру и цепи поставок продовольствия.

Мы ранее информировали, что три гражданских судна подверглись ударам беспилотников неподалеку от румынского порта Сулина.

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