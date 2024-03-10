США могут ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International — СМИ

Соединенные Штаты могут ввести санкции против австрийского банка Raiffeisen Bank International из-за продолжения работы в России.

Об этом пишет издание EUobserver.

В сообщении указывается, что Соединенные Штаты пригрозили отрезать банк от финансовой системы мира в том случае, если Raiffeisen Bank продолжит бизнес в РФ и финансировать агрессию против Украины.

Австрийская финансовая структура имеет на территории России 490 филиалов, где работает около 10 тысяч человек. В 2023 году банк заработал в России 1,3 млрд евро. Банк платит налоги в российский бюджет и предоставляет льготные кредиты российским военным, воюющим против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот".

Кроме того, мы ранее информировали, что британские компании экспортировали для российского ВПК товаров на сотни миллионов фунтов.

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