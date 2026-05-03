США могут вывести из Европы больше военных, чем объявлялось ранее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение американского военного присутствия будет значительно больше, чем ранее озвученные 5 тысяч военных.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон планирует более существенное сокращение контингента , чем объявленные ранее 5 тысяч военных.

Об этом он сказал журналистам во время общения в Южной Флориде.

По словам американского лидера, США "значительно сократят численность" войск и речь идет об объемах, превышающих предварительные оценки.

Это заявление прозвучало менее чем через сутки после сообщения Пентагона о намерении вывести примерно 5 тысяч военных из Германии в течение ближайших шести-двенадцати месяцев.

Ожидается, что такие шаги могут повлиять на военное присутствие США в Европе и вызвать дискуссии среди союзников по НАТО относительно дальнейшей политики политики безопасности.

Напомним, что США могут вывести войска из Италии и Испании: Трамп раскритиковал союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за их позиции относительно конфликта вокруг Ирана.

