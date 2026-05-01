США могут вывести войска из Италии и Испании: Трамп раскритиковал союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил , что не исключает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за их позиции относительно конфликта вокруг Ирана.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил сокращение или полный вывод американских войск из Италии и Испании. Причиной такого шага он назвал нежелание этих стран поддерживать действия США и Израиля в противостоянии Ирану.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами. Отвечая на вопрос о возможности пересмотра военного присутствия в этих странах, Трамп не исключил такой сценарий.

"Вероятно… Почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно – совершенно ужасно", – заявил он.

По словам американского лидера, решение о сокращении военного присутствия США в Европе может быть принято в ближайшее время.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Дональд Трамп сообщил о намерении пересмотреть численность американского контингента в Германии.

Кроме того, президент США подверг резкой критике союзников по НАТО за отсутствие поддержки в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, страны Альянса не направили свои военно-морские силы для разблокирования этого стратегического маршрута.

Также Трамп заявил, что не исключает возможности ухода Соединенных Штатов из НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время может принять решение о сокращении военного присутствия в Германии.

