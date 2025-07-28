США могут забрать часть своих войск из Европы: Politico назвало количество

Американские военные / © Associated Press

Реклама

Один из чиновников НАТО назвал вполне реалистичным сценарием вероятное сокращение войск США в Европе до 30%. Германия знает, что американцы не останутся навсегда и пытается сделать все, чтобы они не ушли слишком рано.

Об этом пишет издание Politico.

Военное присутствие США в Германии на протяжении десятилетий было основой для глобальных операций Америки и важной частью обороны Европы. Однако, учитывая то, что Вашингтон готовится пересмотреть местоположение своих войск, в Берлине растет неопределенность относительно последствий этого для Германии.

Реклама

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Вашингтон, чтобы убедиться, что ФРГ будет оставаться в курсе ситуации. После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом он подчеркнул, что Берлин ожидает изменений в размещении американских сил.

Неясным остается, что именно означает это «меньше». Немецкие официальные лица отмечают, что стремятся участвовать в процессе координации, однако им не было предоставлено четких обязательств относительно будущих планов США.

Союзники по НАТО также обеспокоены ситуацией. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер пытался успокоить партнеры в четверг. Он заявил, что ведет «ежедневные разговоры с нашими союзниками относительно этого процесса» и добавил:

«Мы договорились об отсутствии сюрпризов и пробелов в стратегическом контексте Европы».

Реклама

Сокращение количества войск США в Европе

Основным вопросом является пересмотр глобального размещения сил США, который проводит Пентагон в рамках Global Force Posture Review. Этот обзор имеет целью адаптировать американские силы к новым глобальным приоритетам, в частности к растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и необходимости сокращения расходов на зарубежные операции. Официальный отчет ожидается до сентября.

Для Европы это может означать сокращение количества американских войск. В феврале Хегсет, выступая рядом с польским министром обороны, четко заявил:

«Сейчас время инвестировать в ваши армии, потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет длиться вечно».

Германия имеет особые основания воспринимать это предупреждение серьезно. На ее территории находится наибольшее количество американских военных в Европе — около 35 тыс. солдат, размещенных в более чем 30 муниципалитетах. Среди них авиабаза Рамштайн, которая является важным хабом для воздушных операций и спутниковой связи США, а также Графенвер, крупнейший военный полигон США за пределами страны.

Реклама

Для Германии поддержка США всегда была критически важной для национальной безопасности. Однако, как отмечает старший аналитик Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле, присутствие США также служит их собственным интересам:

«Базы вроде Рамштайна используются не только для обороны Европы, но и для проекции силы на Ближний Восток и частично в Африку», — отметила она.

Европа также выступает как важный «транзитный хаб» для американской военной техники, отправляемой в другие регионы мира.

Сколько американских военных могут вывести из Европы?

По словам Матле, одним из возможных изменений после пересмотра станет вывод около 20 тыс. американских военных, которые были отправлены в Европу в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Реклама

«Это все равно оставит существенный след», — сказала она, добавляя, что общее количество американских военных в Европе сейчас колеблется от 90 тыс. до 100 тыс.

Один из анонимных официальных лиц НАТО заявил изданию, что вероятно возможно сокращение до 30% численности американских войск в Европе.

«Независимо от того, сколько войск будет выведено, важно, чтобы это происходило упорядоченно, без сюрпризов для союзников», — подытожила Матле.

Немецкое Минобороны пока не прокомментировало текущие переговоры с американской стороной.

Реклама

Напомним, в апреле NBC со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны США рассматривают предложение о выводе до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Это подразделения, которые входят в контингент из 20 тыс. военных, развернутых в 2022 году по приказу администрации экс-президента США Джо Байдена для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.