США могут задержать поставки оружия Европе из-за войны на Ближнем Востоке — Reuters
США предупредили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Соединенные Штаты могут отложить поставки оружия европейским союзникам на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в том числе вокруг Ирана.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников агентства, американские чиновники уже предупредили некоторые европейские страны, что сроки передачи военной помощи могут сместиться. Причина – необходимость переориентации ресурсов на другие приоритеты, связанные с безопасностью в регионе.
В частности, речь идет о системах вооружения, которые США планировали передать союзникам в Европе в ближайшее время. Однако из-за напряженной ситуации и риска дальнейшей эскалации Вашингтон может изменить графики поставки.
Источники отмечают, что окончательные решения еще не приняты, однако европейских партнеров уже заранее предупреждают о возможных задержках.
В Reuters подчеркивают, что ситуация может повлиять на оборонные планы европейских стран, рассчитывающих на поддержку США на фоне войны в Украине и угроз России.
Напомним, ранее издание Axios сообщило, что переговорщики между США и Ираном достигли прогресса, приближаясь к рамочному соглашению о прекращении войны . С помощью посредников из Пакистана, Египта и Турции они пытаются преодолеть оставшиеся разногласия и достичь соглашения до окончания срока перемирия 21 апреля.