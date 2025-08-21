Американский истребитель / © wikipedia.org

Истребители военно-воздушных сил США могут обеспечить над Украиной бесполетную зону как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных, которые совместно с европейскими коллегами подготовили варианты помощи Украине с привлечением своих вооруженных сил.

«Воздушная» поддержка со стороны Вашингтона может также включать большое количество систем противовоздушной обороны.

«Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий», — говорится в заявлении военного ведомства США.

Встречи руководителей оборонных ведомств США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины проходили в Вашингтоне со вторника по четверг.

Официальные лица стран-союзников разрабатывали сценарии военной помощи Киеву с учетом необходимости определить, что будет одновременно осуществлено с военной точки зрения и приемлемо для Кремля, отмечает Reuters.

Одним из вариантов была отправка в Украину европейских войск, но под контролем за миротворцами со стороны США. Однако, Москва неоднократно выступала против присутствия войск НАТО в Украине.

19 августа в интервью Fox News президент Дональд Трамп упомянул, что среди гарантий безопасности Киеву, которые предоставит Вашингтон, может быть поддержка американской авиации.

«Мы готовы помочь им во всем, особенно, пожалуй, можно говорить о воздушной поддержке, потому что ни у кого нет таких возможностей, которые мы имеем», — заявлял глава Белого дома.

При этом он подчеркивал, что о членстве Украины в НАТО речь не идет.

Напомним, западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

В Кремле заявили, что Россия согласится, чтобы безопасность Украины гарантировали «на равной основе» Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.