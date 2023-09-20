США могут прервать военную поддержку Украины — Пентагон

Военная помощь США и обучение военных могут быть прерваны при прекращении работы правительства США во время шатдауна (принятие нового бюджета).

Об этом сообщили представитель Пентагона Крис Шервуд, пишет CNN.

Также читайте Польша может отменить выплаты украинским беженцам: что известно

Он отметил, что на военную поддержку Украины "могут повлиять отпуска персонала и приостановка работы Министерства обороны" всех видов деятельности, которые считаются несущественными для национальной безопасности США. Однако сейчас происходит "разгар критического контрнаступления против России", когда Украина нуждается в непрерывной поддержке в "чувствительный момент" войны.

"Возможное прекращение работы также может повлиять на доставку и реализацию помощи, оказываемой в рамках другой программы, известной как Инициатива содействия безопасности Украины, финансирующей производство ключевого оборудования, например танки Abrams, и обучающие программы, такие как обучение пилотов F-16", – говорится в статье.

Кроме того, Пентагон также не сможет подписать какие-либо новые контракты с оборонными компаниями на производство дополнительного оборудования в рамках USAI в случае прекращения работы.

Напомним, Владимир Зеленский уверен, что Украина вскоре получит от США дальнобойные ракеты ATACMS. По его словам, Киев и Вашингтон "на финишной прямой стороне" в этом вопросе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.