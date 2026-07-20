Дональд Трамп, война между США и Ираном / © depositphotos.com

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Гибель новых американских военных на Ближнем Востоке после срыва перемирия поставила США и Иран на грань полномасштабного конфликта. Американский президент Дональд Трамп заявил о новой волне мощных ответных ударов по военным объектам Тегерана.

Об этом пишет The Washington Post.

Ситуация между Соединенными Штатами и Ираном продолжает обостряться, приближая страны к полномасштабному конфликту. Удары по военным и гражданским целям продолжаются, а от возобновления боевых действий неделю назад погибли по меньшей мере трое, а может быть, и четверо американских военнослужащих.

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После гибели двух военных во время иранской атаки на военную базу в Иордании в пятницу Центральное командование США в воскресенье сообщило об обнаружении на месте еще одного комплекта неопознанных останков. В то же время, командование заявило, что в субботу на севере Ирака погиб американский военнослужащий во время «контролируемого подрыва неразорванных боеприпасов» из сбитого иранского беспилотника.

Новая серия ударов США по Ирану

Трамп заявил, что Центральное командование США нанесло новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки.

«Мы снова очень сильно их ударили сегодня вечером, и мы сделали это в честь… больших патриотов», — сказал он журналистам после приземления на объединенной базе Эндрюс.

В Центральном командовании США отметили, что новая волна ударов была направлена на «иранские военные способности, которые используются для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив».

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Ранее Трамп назвал гибель первых двух американских военнослужащих, произошедшую на пятом месяце войны, «очень грустной вещью».

Во время короткого телефонного разговора с телеканалом NewsNation в воскресенье президент США заявил, что ему «совершенно безразлично» решение Ирана больше не соблюдать двусторонний меморандум о взаимопонимании, заключенный месяц назад.

США готовятся к более широкой войне против Ирана, к которой не готовы

«США готовятся к более широкой войне», — сказал один из американских чиновников, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации.

По его словам, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

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В то же время, анонимный американский чиновник предупредил, что возможности США расширять операции могут быть ограничены сокращением запасов средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов. По его словам, быстрая переброска в регион дополнительных войск и самолетов также затруднена из-за повреждений, которые американские силы получили в боях.

«У нас недостаточно ресурсов, чтобы безопасно поддерживать операции, и я не думаю, что Белый дом это осознает», — сказал чиновник.

Военные эксперты отмечают, что США кроме потерь техники и запасов боеприпасов не готовы к потенциальным наземным операциям на территории Ирана. Ранее на этой неделе Трамп отказался исключать подобный сценарий.

«Я думаю, что было бы ошибкой размещать наземные силы на любых островах в проливе или побережье. Я не думаю, что американские силы готовы к ответным ударам со стороны иранцев», — сказал Сет Джонс, возглавляющий департамент обороны и безопасности в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

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Обмен ударами между США и Ираном — подробности

В воскресенье длился уже восьмой день непрерывных бомбардировок после провала договоренного прекращения огня. Стороны обменялись серией ответных ударов после того, как Иран атаковал коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив, заявив, что они нарушили меморандум о взаимопонимании.

Центральное командование США, отвечающее за проведение операций в регионе, заявило, что удары, нанесенные в ночь на воскресенье, «успешно поразили объекты иранского военного берегового наблюдения и противовоздушной обороны, морские возможности, а также места хранения ракет и беспилотников». По данным командования, под удар также попали силы Корпуса стражей исламской революции, атаковавшие американских военнослужащих в Иордании.

В Иране заявили, что американские силы также нанесли удар по атомной электростанции, строительство которой продолжается на юго-западе страны.

В то же время, в течение воскресенья администрация Трампа почти не делала публичных заявлений. Министр энергетики Крис Райт заявил, что американская миссия по снижению «способности Ирана терроризировать мир» будет продолжаться «до тех пор, пока миссия не будет выполнена».

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По словам другого американского чиновника, прошлонедельные удары США по мостам и железнодорожным линиям в районе Бендер-Аббаса, недалеко от Ормузского пролива, Иран воспринял как эскалацию, приведшую к более широкому ответу.

«Они меньше беспокоились о том, чтобы нанести Соединенным Штатам массовые потери», — сказал чиновник.

В воскресенье власти Кувейта сообщили, что Иран уже второй день подряд атакует объекты энергетической и водоснабжающей инфраструктуры. В то же время Тегеран заявил об ударах дронами по американским военным позициям в Кувейте.

Иорданские военные заявили о перехвате трех иранских ракет, летевших в направлении королевства. Это произошло на фоне сообщений об атаке на порт и аэропорт в Акабе — южном городе, расположенном недалеко от израильского Эйлата. В то же время правительство Иордании опровергло заявление посольства США в Аммане об эвакуации аэропорта Акабы.

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По данным Ирана, два неустановленных судна попали в «аварию», пытаясь пройти по «опасному» маршруту в проливе. Вероятно, речь идет о южном коридоре вдоль побережья Омана, охраняемого США. Ранее Иран заявлял, что не позволит судам проходить по этому маршруту.

Трамп заявил, что «радикалы» в Тегеране раскололи иранское правительство. В то же время, некоторые внутренние оценки свидетельствуют, что война, напротив, могла усилить поддержку сторонников более жесткой политики.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты «всегда остаются открытыми для дипломатического решения». В то же время он добавил: «Становится все очевиднее, что даже внутри их собственной системы усиливается раскол».

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, повторяя заявление, которое в субботу приписали аятолле Моджтабе Хаменеи, написал в соцсети, что «священное единство — это не просто моральная или социальная рекомендация, а необходимое условие для победы в борьбе с врагом». В администрации США считают Галибафа, являвшегося главным переговорщиком Ирана на предыдущих переговорах с Вашингтоном, одним из более прагматичных иранских лидеров.

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Блокада иранских портов и цены на топливо в США

Министр энергетики Крис Райт также защитил предыдущее заявление Трампа о том, что война продлится от четырех до шести недель и завершится капитуляцией Ирана.

По словам Райта, боевые действия приостановили в рамках меморандума о взаимопонимании, чтобы попытаться достичь договоренности с иранским народом, которая позволила бы нефти продолжать поступать без атак с их стороны.

Он также заявил, что сообщения о почти полном прекращении транспортировки нефти через Ормузский пролив являются «неправильными».

Райт отметил, что США повторно ввели военно-морскую блокаду всех судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, а также заявили о готовности защищать другие суда, проходящие через пролив по южному коридору. По его словам, Вашингтон «обеспечивают возможность транспортировки нефти, газа и других товаров… с участием Ирана или без нее». Он добавил, что на прошлой неделе по этому маршруту ежедневно в среднем успешно проходили 7 млн баррелей нефти.

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Сравнивая нынешние цены на бензин в США с пиковыми показателями четырехлетней давности, зафиксированными во время пандемии COVID-19, Райт заявил, что теперь они «на один доллар за галлон дешевле», чем «при администрации Байдена».

В то же время цены на топливо, резко возросшие после начала войны, а затем снизившиеся во время и сразу после переговоров по меморандуму о взаимопонимании, в течение последней недели снова начали быстро расти. В среднем они составляют около 4 дол. за галлон.

«Я не знаю, на какую заправку ходит министр, но до войны средняя цена бензина в Виргинии составляла 2,81 доллар. Я не вижу краткосрочного пути к урегулированию ситуации с проливом. Эта война, избранная добровольно, стала катастрофой. Она стала военной катастрофой. Она стала катастрофой с точки зрения того, как нас воспринимают по всему миру», — сказал сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Ситуация с безопасностью войск США на базах Ближнего Востока

Новая гибель американских военнослужащих снова привлекла внимание к безопасности американских сил на военных базах Ближнего Востока.

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Военнослужащий, ранее служивший на авиабазе Мууаффак Салти в Иордании, где погибли два американских военных, рассказал, что значительная часть зданий на объекте являются контейнерными или металлическими конструкциями. Кроме того, там используют палатки, которые не способны выдержать ракетные, минометные или дроновые атаки.

По его словам, даже более новые военные сооружения на некоторых базах в регионе, укрепленные несколькими слоями толстых стен, не гарантируют защиты от прямого попадания баллистической ракеты.

В начале марта, во время интенсивного обмена ракетными ударами между США и Ираном, прямое попадание в укрепленные казармы на базе Арифджан — американском армейском объекте в Кувейте — пробило несколько слоев защиты и разрушило примерно половину сооружения. По словам военнослужащего, подобные масштабные разрушения произошли на американских военных объектах по всему региону.

«Нас бьют по всем направлениям», — сказал военнослужащий.

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Атака в Иордании в пятницу стала по меньшей мере вторым случаем за неделю, когда Иран успешно нанес удар по этому объекту. Во время предыдущей атаки, которая произошла примерно за сутки до этого, были ранены около 20 военнослужащих. Некоторые из них получили осколочные ранения, сообщил американский чиновник.

Всего в результате военных операций против Ирана погибли 17 — а возможно, 18 — американских военнослужащих, еще более 430 получили ранения.

В последнюю неделю Иордания неоднократно становилась целью атак. По меньшей мере, две другие масштабные атаки также были совершены на территории страны: одна была направлена на авиабазу короля Фейсала, а другая — на авиабазу Принца Хассана. Первая атака привела к ранению нескольких военнослужащих, а вторая повредила вертолеты Black Hawk, сообщил чиновник.

Представители Пентагона и Центрального командования США отказались комментировать предыдущие атаки. В то же время Пентагон не проводил брифингов для прессы по операциям против Ирана с 5 мая.

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Напомним, по мнению The Telegraph, Трамп рискует втянуть США в затяжную войну с Ираном без четких целей. Угрозы «опустошить» страну ударами по инфраструктуре могут нарушать международное право, в то время как иранский режим демонстрирует устойчивость. Дополнительными проблемами для США являются истощение запасов боеприпасов, рост цен на нефть и падение рейтингов президента.

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