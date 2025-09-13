США на пороге хаоса: рост политического насилия достиг рекорда

Покушение на Дональда Трампа / Архивное фото / © Associated Press

США переживают всплеск политического насилия , достигшего наивысшего уровня с 1960-х годов. За последние пять лет было зафиксировано рекордное количество покушений и убийств политиков, что является тревожным сигналом для американской демократии.

Об этом пишет Bloomberg.

Анализ, проведенный изданием, показал, что с начала 2021 года было совершено пять покушений или убийств политических деятелей, в том числе два нападения на тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа в 2024 году. Эта статистика особенно актуальна на фоне недавнего убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Юте.

Аналитики Дженнифер Уэлч и Мартин Квик в своем исследовании отмечают, что хотя причины этого явления не просты, главным фактором, способствующим его росту, является «усиление политической поляризации».

«Политическое насилие – это антитеза здоровой демократии», – отметили аналитики.

Согласно данным института Voteview при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), идеологическое расстояние между представителями Демократической и Республиканской партий в Конгрессе значительно выросло со времен Второй мировой войны.

«Поляризация часто идет рука об руку с политическим насилием», – отмечают Квик и Уэлч.

Они предупреждают, что существует риск того, что "насилие может породить еще большее насилие". Это означает, что отсутствие диалога и рост идеологического разрыва в американском обществе создают питательную среду для дальнейшей эскалации агрессии.

Напомним, в Военно-морской академии США произошла стрельба. Нападающий открыл огонь в общежитии , несколько человек получили ранения.