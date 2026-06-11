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США начали наносить новые удары по Ирану
В Самом Иране сообщили о взрывах вблизи Тегерана и в районе Ормузского пролива.
Соединенные Штаты начали наносить новые удары по территории Ирана в рамках заявленной самообороны.
Об этом сообщили в Центральном командовании США.
«Силы Центрального командования США сегодня в 17:15 по восточному времени США начали наносить дополнительные удары в рамках самообороны по нескольким целям в Иране по указанию Главнокомандующего», — говорится в сообщении.
В Центральном командовании добавили, что эти удары являются «ответом на неоправданную и непрерывную агрессию Ирана».
Между тем, иранские СМИ сообщают о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.
Ранее сообщалось, что США в ближайшее время могут возобновить масштабные бомбардировки Ирана.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями Ирана, который «слишком долго» затягивает переговоры.