США начали наносить новые удары по Ирану

Война в Иране / © Associated Press

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Соединенные Штаты начали наносить новые удары по территории Ирана в рамках заявленной самообороны.

Об этом сообщили в Центральном командовании США.

«Силы Центрального командования США сегодня в 17:15 по восточному времени США начали наносить дополнительные удары в рамках самообороны по нескольким целям в Иране по указанию Главнокомандующего», — говорится в сообщении.

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В Центральном командовании добавили, что эти удары являются «ответом на неоправданную и непрерывную агрессию Ирана».

Между тем, иранские СМИ сообщают о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время могут возобновить масштабные бомбардировки Ирана.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями Ирана, который «слишком долго» затягивает переговоры.

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