ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

США начали наносить новые удары по Ирану

В Самом Иране сообщили о взрывах вблизи Тегерана и в районе Ормузского пролива.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Война в Иране

Война в Иране / © Associated Press

Соединенные Штаты начали наносить новые удары по территории Ирана в рамках заявленной самообороны.

Об этом сообщили в Центральном командовании США.

«Силы Центрального командования США сегодня в 17:15 по восточному времени США начали наносить дополнительные удары в рамках самообороны по нескольким целям в Иране по указанию Главнокомандующего», — говорится в сообщении.

В Центральном командовании добавили, что эти удары являются «ответом на неоправданную и непрерывную агрессию Ирана».

Между тем, иранские СМИ сообщают о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время могут возобновить масштабные бомбардировки Ирана.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями Ирана, который «слишком долго» затягивает переговоры.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
121
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie