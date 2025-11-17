- Дата публикации
Категория
Мир
США начали наращивать силы в Карибском бассейне: авианосец прибыл у берегов Венесуэлы
Самый мощный авианосец в мире USS Gerald R. Ford вошел в Карибское море — часть масштабной военной операции США на фоне роста напряжения в отношениях с Венесуэлой.
Авианосец USS Gerald R. Ford – флагман ВМС США и крупнейший военный корабль в мире – прибыл в Карибский бассейн.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американские военно-морские силы.
В Вашингтоне заявляют, что развертывание сил является частью операции Operation Southern Spear, направленной против транснациональных преступных группировок и контрабанды наркотиков. В рамках операции США уже провели по меньшей мере 22 удара по кораблям, которые, по их данным, перевозили наркотики из Южной Америки. В результате этих ударов погибли по меньшей мере 83 человека.
В ударную группу вместе с USS Gerald R. Ford вошли ракетные эсминцы и истребительная авиация. Командующий Южного командования США адмирал Алвин Голси отметил, что Штаты «готовы действовать против дестабилизирующих регион».
На этом фоне в Венесуэле объявили о масштабных военных учениях. В них участвуют около 200 тысяч военнослужащих. Каракас резко критикует действия Вашингтона, называя их «провокационными».
Американские медиа также сообщают, что в администрации США ранее обсуждали возможность проведения наземных сделок в Венесуэле. Конгресс рассматривал резолюцию, которая должна ограничить такие действия без дополнительного одобрения, но она была отклонена.
Аналитики отмечают: появление в регионе крупнейшего американского авианосца является сигналом о возвращении США в более активное военное присутствие в Латинской Америке и может привести к дальнейшему обострению ситуации.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать массовую мобилизацию вооруженных сил .