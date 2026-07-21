США начали новую серию ударов по Ирану

Война в Иране / © Associated Press

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Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале нового раунда ударов по территории Ирана.

Об этом командование сообщило в соцсети X.

«Сегодня в 16:00 по восточному времени силы США начали новый раунд ударов против Ирана по приказу Главнокомандующего», — говорится в сообщении.

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В CENTCOM отметили, что удары направлены на дальнейшее снижение военных возможностей Ирана, которые используются для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к более широкой операции в Иране, несмотря на оговорки экспертов по ограниченности ресурсов и запасов боеприпасов.

Мы ранее информировали, что усиление ударов США и Ирана в регионе Персидского залива, ограничение поставок через Ормузский пролив привели к росту мировых цен на нефть.

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